Isparta’da kiralık araçla akü hırsızlığında 2 tutuklama

Isparta’da çok sayıda araçtan akü çaldıkları önü sürülen 3 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 22 27 Ocak tarihleri arasında meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğunu öne sürülen 3 erkek şahıs kısa sürede tespit edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 3 şüpheliden G.D. ve B.T.’yi kullanmış oldukları kiralık araç ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, suçta kullanılan tornavida, pense, çekiç, anahtar ile 1 adet kamyonet ve 5 adet otomobil aküsü olmak üzere, toplam 6 adet akü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. ve B.T., emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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