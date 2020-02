Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Isparta Belediyesi öncülüğünde Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, çadırda kalan vatandaşların kullanması için Isparta’daki bir fabrika tarafından üretilen 5 bin 550 metre uzunluğundaki makine halısının bulunduğu yardım tırı törenle uğurlandı.



Isparta’daki bir halı fabrikası işletmecisi tarafından depremzedeler için 5 bin 550 metrekare uzunluğunda halı yardımı yapıldı. Isparta Belediyesi öncülüğü ve AFAD koordinesinde teslim alınan halılar, S.S. Isparta Gümüşgün ve Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından gönüllülük esasıyla Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Isparta Belediyesi önündeki Mimar Sinan Caddesi’nde, halı yardımı yüklenen tır için uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Milletvekili Recep Özel, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve çok sayıda parti temsilcisi katıldı.



Başdeğirmen: “Depremden sonra bizler de ülke olarak sarsıldık ve hep birlikte üzüldük”

Isparta Belediyesi önünde yapılan törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Elazığ ve Malatya merkezli çok büyük bir deprem yaşadık ve birçok ilimiz de bundan etkilendi. Bizler de bu sarsılmadan sonra ülke olarak sarsıldık, gerçekten hep çok üzüldük. Ama devletimizin her türlü şeye gücü var. Yapılan ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın hassasiyetinden doğan, yapılan yardımların tamamını devletimiz karşılayabilecek güçte. Ancak, bizler de kendimizi tedavi etmek ve burada olabilmek için çalışmalar yaptık. Kadirşinas vatandaşımız gerçekten bizlere çok destek verdi. Duyuru yaptığımız andan itibaren o kadar çok bize malzeme geldi ki, vatandaşlarımızın insani yardımı vardı ve biz bunların hepsini de oralara ulaştırdık. 2 tane erzak tırı, 2 tane de elma gönderdik. Bu tırımız çok farklı bir şey. İçerisinde tam 5 bin 500 metre, hiç kullanılmamış makine halısı var. O çadırlarımızın içerisine serilmesi için hazırlanan halılarımız var. Burada bir halı fabrikamız var, sağ olsunlar, onlar bunu kendileri takdim ettiler. Aynı zamanda dün de 1 kamyon elma cipsi gönderdik. Yarın için de haber bekliyoruz. Çünkü, ‘Bekleyin artık, göndermeyin, biz size haber vereceğiz’ dediler. Ama bizim yarın da göndereceğimiz 1 tırlık ısıtıcı, battaniye ve giysimiz var. Bunların hepsini oraya ulaştırmaktan dolayı biz de mutluyuz, memnunuz” dedi.



“Yüce Rabbim, bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin”

“Bize o kadar çok vatandaşımız destek oldu ki, o kamyonların hiçbirine para ödemedik, hepsini nakliye firmalarımız karşıladı” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Başdeğirmen, “Şu anda da Isparta’daki motorlu taşıtlar kooperatifimiz, bunu gönderiyor. İçerisindeki halıyı da vatandaşımız, kendi hissiyle bizi arayarak yardım yaptı ve diğer bütün her şeyi de sağ olsun vatandaşlarımız verdi ve biz de yerine ulaştırdık. Oradaki vatandaşlarımız da çok güzel bir şekilde bunlardan istifade ediyor. Yüce Rabbim, tabii ki bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Başka bir ülkede olmayan bu birlik beraberliğin, bizim için çok önemli bir mesaj olduğunu biliyorum dünya ülkelerine. Bu birlik beraberliğimiz olduğu sürece, hiçbir ülke, bize karşı olan insanlar ve hiçbir kimse, bize karşı hedef koyamazlar ve bizi diz çöktüremezler. Çünkü, bu birlik beraberlik bizler için çok önemli. Bu, bunun bir örneğidir. Onun için bizler bu yardımları yaptık inşallah. Yüce Rabbim böyle afetlerinden bizleri korusun, tekrarını yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise “Ben de sizi (belediye başkanımızı) tebrik ediyorum. Bugün bir program vesilesiyle Isparta’daydık. Belediye Başkanımızın bu anlamdaki öncülüğü ile belediyemizin öncülüğü ile günlerdir süren bu yardım kampanyasına Ispartalı hemşehrilerimizin, ‘Biz de gönlümüzden koptuğu, gücümüzün yettiği kadar katkı vermek isteriz’ demesi son derece kıymetli, son derece önemli” diye konuştu.



“Biz, milleti ile birlikte çok büyük bir devletiz”

Elazığ ve Malatya’daki depremler sonrasında, ilgili Bakanların kısa sürede koordine olarak çalışmaya başladığını ve halen daha da gerekli çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, “Depremden sonra malum olduğu üzere, Bakanlarımız ilk geceden itibaren çok muazzam bir koordinasyonla, çok başarılı çalışmalar yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Orada AFAD’ımız başta olmak üzere, devletimizin tüm kurumları ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar fakat milletimizin buna ortak olması da son derece önemli, son derece kıymetli. Biz, çok büyük bir devletiz. Milleti ile çok büyük bir devletiz. Milletimizin geniş gönlüyle çok büyük bir devletiz. Milletimiz ve devletimiz, bu depremde bir kere daha hiç başka şeylere tevessül etmeden bir beraber olduğunu çok güzel göstermiş oldu. Ben, tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında, bütün Ispartalı hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Hem Elazığ'da hem Malatya'daki hemşehrilerimizin, tüm Türkiye'nin bu acıyı hissettiğini bu sıkıntıyı hissettiğini görmeleri bile tek başına çok anlamlı ve önemli”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir ayrıca, deprem bölgesine gittiğinde yaptığı izlenimleri de paylaşarak, “Ben, depremden hemen 48 saat sonra kadar bölgeye gitmiştim. Hem Elazığ'da hem Malatya'daki hemşehrilerimizin, her şey bir kenara, tüm Türkiye'nin bu acıyı hissettiğini bu sıkıntıyı hissettiğini görmeleri bile tek başına çok anlamlı ve önemli. Ben, bu yardımların da AFAD koordinasyonuyla çok katkı sunacağına inanıyorum. Tekrar, gönlünü ortaya koyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Rabbim depremden, bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.



Açıklamalar sonrasında depremzedeler için hazırlanan 5 bin 500 metre uzunluğunda halıyı taşıyan tır Isparta’dan uğurlandı.

