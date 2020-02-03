Isparta'da, jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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ISPARTA'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 18 gram eroin ele geçirilirken, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ile Eğirdir'de uyuşturucu madde olaylarına karşı yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 18 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, olaya karıştığı tespit edilen D.Ç., T.K., Y.A., S.Ü., M.Ç., M.B., M.A., S.G., M.G., A.Y., A.Ç., E.G., Ö.Ç. ve Ş.T. yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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