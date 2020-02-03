Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta güller diyarını temsil eden Isparta 32 Spor’da Kestelspor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollar ayrıldı.

Ligin 7. Haftasındaki Konya Ereğlispor maçında göreve getirilen 'Dobi Hasan' lakaplı Trabzonspor’un eski futbolcusu Hasan Şengün, 3 Kasım tarihinde Isparta’da oynanan maçta ilk kez takımın başında sahaya çıktı.

Pembeyeşilliler, Teknik Direktör Hasan Şengün yönetiminde bugüne kadar çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Isparta 32 Spor, Teknik Direktör Şengün yönetimindeki bu maçlarda toplam 19 puan topladı.

BAL 7.Grup'ta ligin ilk devresini 3.sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, ikinci yarı maçlarında ise beklenen performansı gösteremedi.

Bu sonuçlar sonrasında Teknik Adam Şengün, yönetim tarafından görevden alındı. Görevden alınmaya gerekçe olarak ilk yarıda alınan başarılı sonuçların ikinci yarıda devam etmemesi gösterildi.

Geçtiğimiz gün görevine son verilen Şengün'ün ardından boşalan teknik adam koltuğu için Pembe Yeşilli yönetimin yeni hoca arayışlarını sürdüğü ve durumun bugün netlik kazanacağı belirtildi.

ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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