Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden birisi olan Kavuklu ile Pişekar orta oyununu karne hediyesi olarak çocuklarla ücretsiz olarak buluşturdu. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosunun bundan sonra da gösterimlerine devam edeceğini söyleyerek, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Isparta’nın önemli bir eksikliğinin giderildiğine inanıyoruz” dedi.

Çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Kavuklu ile Pişekar orta oyunu Kültür Sinemasında cumartesi ve pazar günü iki seans halinde sahnelendi. Tiyatro oyununa çocuklar başta olmak üzere, aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sinemasında sahnelenen oyunda Kavuklu ile Pişekar’ın komik hikayeleri ele alındı.

Kavuklu ile Pişekar’ın komik hikayelerinin yer aldığı oyunda borçları çok olan Kavuklu Hamdi Efendi, borçlarından kurtulmanın bir yolunu bulur. Ancak bulduğu bu yol hiç normal bir yol değildir. Borçluları ile olan komik hikâyesinin anlatıldığı 7 kişilik ve tek perdelik oyun ilginç ve komik gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanata yönelik önemli çalışmalar ortaya koydu. İlk olarak Neşeli Orman Müzikali ile perdelerini açan şehir tiyatrosunun son olarak da Kavuklu ile Pişekar oyunu sahneledi.



Gözgün: “Isparta’nın önemli bir eksikliğinin giderildiğine inanıyoruz”

Oyun sonrasında, sanatçıları kutlayan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosunun bundan sonra da gösterimlerine devam edeceğini söyledi. Gözgün, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Isparta’nın önemli bir eksikliğinin giderildiğine inanıyoruz. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu kurduk. Bundan sonra da bu oyunlarımız devam edecek. Bu orta oyunlar bizim kültürümüzün oyunlarıydı. Yine macera, müzikaller anlamında birçok oyunla sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Aranızda gönüllü olarak ‘Ben de bu sahnede yer almak istiyorum’ diyen çocuklarımıza da bu sahnemizi açtığımızı bilmenizi isteriz. Güzel bir performans sergileyen sanatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tiyatronun sona ermesinin ardından çocuklar ve tiyatro oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdiler.

ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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