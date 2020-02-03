Isparta’da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı

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Isparta’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde toplam 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde olaylarına karşı yapılan kontrollerde toplam 18 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olaylarla ilgili D.Ç. (20), T.K. (27), Y.A. (23), S.Ü. (28), M.C. (29), M.B. (24), M.A. (24), S.G. (30), M.G. (22), A.Y. (58), A.Ç. (42), E.G. (26), Ö.Ç. (38) ve Ş.T.’yi (21) kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

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YATSI 19:43

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