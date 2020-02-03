Isparta 32 Spor Yönetiminden "Bıçak kemiğe dayandı" açıklaması "Son ana kadar yarışın içerisinde olacağız, hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da yönetim, Teknik Sorumlu Hasan Şengün ve teknik heyetle yolların ayrılmasının ardından açıklama yapıldı.

Isparta 32 Spor Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Şansızlıklar yakamızı bırakmıyor. Ligin 7. haftasında göreve getirdiğimiz Teknik Direktör Hasan Şengün ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Teknik kadroyla yollarımızı ayırma nedenlerini de kamuoyuyla paylaşmak istedik. Devre arasında takımımız iyi bir kamp dönemi geçirmedi. Takım performans olarak da sürekli geriye gitti. Akşehirspor maçı dahil, Burdur MAKÜ ve Kestelspor maçlarında ortaya konulan performanstan sonra teknik heyetle yollarımızı ayırdık. Ayrıca, yönetimle ve futbolcularla teknik kadro iyi bir diyalog kuramadı. Emre Bozatlı’nın sakatlığı sonrası başlayan şansızlıklar devam ediyor" denildi.

Açıklamanın devamında ise hakem hatalarına tepki gösterilerek, "Gelelim hakem hatalarına. Burdur MAKÜ maçında İlyas’ın kırmızı kartının ardından dün de Kestelspor maçında Nurettin Çakır ve ilk yarıda 2 net penaltımız verilmedi. Penaltıyı hakem veremedi. Ayrıca, Nurettin Çakır ve futbolcularımıza yapılan müdahalelerde hakem kart kullanmakta bir hayli gecikti. Tam golü bulacağız derken Volkan Serim’in başının açılmasıyla sonuca gidemedik. Şanssızlıklar yakamızı bırakmadı. Artık bıçak kemiye dayandı. Artık hakem hataları ve futbolun içerisinde oyunlar istemiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK’ya gerekli itirazlarda bulunacağız. Liderle 5 puan fark bulunuyor. Isparta, Kestel, Karaman, Manavgat Belediyespor ve Ortaca Belediyespor’da yarışın içinde. 3 puanlık sistemde daha oynanmamış 10 maç var. Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Isparta 32 Spor her zaman yarışın içerisinde de olur. Son ana kadar yarışın içerisinde olacağız. Birkaç gün içerisinde yeni hocamızı belirleyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ISPARTA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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