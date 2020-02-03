Isparta’da ehliyet sınavına girmesi gereken şahıs ile yerine sınava soktuğu joker aday, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, 29 Ocak’ta Isparta’da meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı E sınavında, adaylardan birinin durumunun şüpheli olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.D. isimli adayın yerine ‘joker’ aday olarak A.R.K. isimli şahsın sınava girdiği tespit edildi.Polisin, ‘Joker’ aday ile ilgili yaptığı araştırmalarda Burdur ilinde yaşadığı ortaya çıktı. Isparta Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.



Evinde birçok kişinin kimlik ve kurs dekontları ele geçirildi

‘Joker’ aday A.R.K.’nın ikametinde yapılan aramalarda ise başka şahıslara ait nüfus kayıt örnekleri, nüfus cüzdanları ve sürücü kursu dekontlarının ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen S.D. ve A.R.K., ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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