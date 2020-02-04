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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Birlikte yaşadığı kadını öldüren babasına tanıklık etti: Leyla ile Mecnun gibiydiler

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile kendisine engel olmak isteyen Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ramazan Duyan (54), hakim karşısına çıktı. Duyan'ın resmi nikahlı eşinden olan oğlu Okan Duyan, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Asiye abla babamı, babam da Asiye ablayı çok severdi. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Onların aşkı dillere destan bir aşktı. Babam ona asla kıyamazdı" dedi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile kendisine engel olmak isteyen Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ramazan Duyan (54), hakim karşısına çıktı. Duyan'ın resmi nikahlı eşinden olan oğlu Okan Duyan, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Asiye abla babamı, babam da Asiye ablayı çok severdi. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Onların aşkı dillere destan bir aşktı. Babam ona asla kıyamazdı" dedi.
Antalya'da çiftçilik yapan evli Ramazan Duyan, 18 yıl önce Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak, birlikte yaşamaya başladı. Olaydan bir süre önce yaşanan tartışmalar nedeniyle Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine döndü.
Ramazan Duyan, tüm ısrarlarına rağmen geri dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü köye geldi. Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti. İddiaya göre çift arasında, 'eve dönme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Duyan, olay yerinden ayrıldı. Asiye Aydoğmuş ise telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADI
Muhtar Ayşe Adıgüzel de eşi Ömer Adıgüzel'i de beraberine alıp, baba-kızın evine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Baba Aydoğmuş kanlar içinde yere yığılırken, Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan Muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Ramazan Duyan, evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Duyan, geldiği kamyonetiyle kaçtı.
Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, Duyan'ı Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü yakınlarında yakaladı. Ramazan Duyan  tutuklanırken,  Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve Muhtar Ayşe Adıgüzel, Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'ONU ÇOK SEVERDİ, BENİ O KADAR SEVMEZDİ'
Hakkında 3 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Duyan'ın yargılanmasına Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, öldürülen baba-kız ve muhtarın yakınları ile Yalvaç T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ramazan Duyan hazır bulundu. Duruşmada, tutuklu sanığın resmi nikahlı eşi Fatma Duyan ve oğulları Okan Duyan ile öldürdüğü Asiye'den olan oğlu Bayram Duyan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.
'OLAY ÖNCESİ TELEFONDA KONUŞTUK'
Fatma Duyan, "Eşim Ramazan 18 senedir Asiye ile imam nikahlı olarak evlidir. Onu çok severdi, beni o kadar sevmezdi. Hep beraber aynı evde senelerce oturduk. 1.5 sene önce kumam Asiye ayrı ev isteyince Ramazan ona ayrı ev açtı. Biz çok iyi anlaşırdık o benim, ben onun çocuğuna baktık. Asiye'nin bir dediğini iki etmezdi. Asiye arada babasının evine ziyarete giderdi. Ne zaman gitse 'geri gelmeyeceğim' derdi sonra gelirdi. Ramazan, hep harçlığını verir öyle gönderirdi. Hiç kavga ettiklerini görmedim" dedi. Asiye Aydoğmuş ile olaydan birkaç saat önce konuştuklarını anlatan Fatma Duyan, "Asiye bana 'Ramazan geldi' diye söylemedi. Ramazan'ın oraya gittiğini bilmiyorum. Olay ortaya çıktıktan sonra öğrendim" diye konuştu.
'BABAM ANNEMİ ÇOK SEVERDİ'
Sanığın Asiye Aydoğmuş'tan olan oğlu Bayram Duyan (18) da, annesinin bayramlarda dedesi Orhan Aydoğmuş'un yanına gittiğini, çoğu zamanlarda dedesinin sözüne bakarak, 'geri gelmeyeceğim' dediğini anlattı. Bayram Duyan, "Annem yine Kurban Bayramı dolayısıyla gitmişti. Ben de bayramın ikinci günü annemin yanına gittim. Bir gün kalıp, döndüm. Annem 'ben artık Antalya'ya dönmeyeceğim' dedi. Sonra ben Antalya'ya döndüm, annemle olay günü konuştum. Havadan sudan bahsettik. Babamın oraya gideceğini bilmiyordum" diye konuştu.
Mahkeme başkanının "Baban ile annen tartışırlar mıydı? Annen tartıştıkları için mi gitmişti?" sorusuna Bayram Duyan, "Hayır babam ile annem hiç tartışmazdı. Babam annemi çok severdi. Ne isterse yapardı. 'Liseyi bitireceğim' dedi annemi okuttu. 'Güvenlik sertifikası alacağım' dedi ona da gönderdi" cevabını verdi.
'LEYLA İLE MECNUN GİBİYDİLER'
Ramazan Duyan'ın nikahlı eşinden olan oğlu Okan Duyan ise "Asiye abla babamı, babam da Asiye ablayı çok severdi. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Onların aşkı dillere destan bir aşktı. Babam ona asla kıyamazdı" dedi.
'MAHKUMLAR ÜZERİME GELİYOR'
İki oğlu ve eşinin tanıklık ettikleri sırada gözyaşı döken Ramazan Duyan, mahkeme başkanına bir gazete kupürü uzattı. Duyan, "Hakkımda çıkan haberlerden sonra cezaevinde birlikte kaldığım mahkumlar üzerime geliyor. Duruşmaya 5 gün kala 'Üç kez müebbet hapis cezası alacak' şeklinde haber çıkması neyin nesi anlamadım. 3 kişinin ölümünden sorumluyum, cezama da razıyım ama ben böyle haber çıkmasını engellemenizi istiyorum" dedi.
Mahkeme başkanı ise "Biz ne yapabiliriz? Tanıkların beyanlarına karşı bir diyeceğin varsa onu söyle. Esas hakkında savunma yapman için sana bir dahaki duruşmada söz vereceğiz" diye konuştu
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Savcının 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşma, ertelendi.

ISPARTA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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