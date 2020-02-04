Kayıp Zehra ve Korhan davasında avukattan 'Bu insanlar yaşamaya devam ediyor' iddiası

ISPARTA'da 2.5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ile Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla bir süredir tutuklu bulunan Ali Aydıner hakim karşısına çıktı. Ali Aydıner duruşmada, "Ben kimseyi öldürmedim" diye ifade verdi. Avukatı ise "Bu insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu telefonları şarj eden biri var. Zaman zaman açılıyor ve kullanılıyor" iddiasında bulundu.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017'de kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Isparta'da 2.5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla bir süredir tutuklu bulunan Ali Aydıner hakim karşısına çıktı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ali Aydıner, kayıp olan Zehra'nın annesi Keziban Çaycı ile Korhan Taştekin'in annesi Fatime ve babası Orhan Taştekin, eski eşi Özlem Singeç, sanığın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Davaya ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da avukat göndererek müdahil oldu.

'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

Mahkeme başkanı müdahillerin dışında 17 tanık dinledi. İlk sözü sanık Ali Aydıner'e veren mahkeme başkanı "Kayıp olan 2 kişiyi öldürdüğün iddiasıyla hakkında iddianame düzenlendi. Bu suçlamaya karşı ne diyeceksin?" dedi. Sanık Ali Aydıner, "Ben kimseyi öldürmedim. Korhan ve Zehra o akşam besihanede bulunan evime geldi ve beraber alkol aldık. Sonra Zehra çocuğunu bırakmak için Korhan ile evden ayrıldı. Tekrar geldiler ve bir müddet daha oyalandıktan sonra gitmek üzere aşağıya indiler. Bir araca bindiler ve Korhan'ı elinde bıçak sallarken, camdan gördüm. Sonra oradan ayrıldılar. Korhan bana Antalya'ya gideceğini söyledi ve aracı babasına teslim etmemi istedi. Ben de ertesi gün aracı götürüp, babasına teslim ettim" dedi.

'BAŞKA KİMLİK KULLANMAK ZORUNDA KALDIM'

Mahkeme başkanının "Neden olaydan sonra İstanbul'a gittin? Dönüşte neden başkasına ait bir kimliği kullandın?" sorusuna, Ali Aydıner, "Korhan kaybolduktan sonra bana suçluymuşum muamelesi yapılmaya başlandı. Korkup çekindiğim için bir arkadaşın kamyonu ile İstanbul'a gidip buralardan uzaklaşmak istedim. Zaten denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıkmıştım. Pazartesi günü imza atmam gerekiyordu. Burdur üzerinden Isparta'ya geldim ve TC kimlik numaramı bilmiyordum o nedenle başka kimlik kullanmak zorunda kaldım" diye cevap verdi.

'BU İNSANLAR YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR'

Sanığın avukatı Muhammet Uçgun, dosyada mevcut 4 bin 500 sayfa HTS kayıtlarını günlerce titizlikle incelediklerini ve Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın kullandıkları telefonların olay tarihinden sonra alınan kayıtlarında akşam saatlerinde açıldığını ve mesaj alışverişinde bulunulduğunu, Zehra'nın annesiyle 1 gün sonra 24 saniye görüşmesinin olduğunu keza Korhan'ın da annesiyle görüşme kayıtlarının olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Bu insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu telefonları şarj eden biri var. Zaman zaman açılıyor ve kullanılıyor. WhatsApp üzerinden yapılan görüşmelerin kayıt altına alınamadığı, polis tarafından dinleme yapılamadığı sokaktaki vatandaş tarafından bile biliniyor. Ortada ceset yok, defalarca bahsi geçen besihane kazıldı, bütün eşyalar üzerinde inceleme yapıldı. Kadavra köpekleriyle araştırma yapıldı. Müvekkilimin bu insanlarla son görüşen insan olmasından yola çıkarak üzerinde cinayet işlediği tahakkümü kurulması hukuka aykırıdır. Müvekkilim, televizyon programlarında yapılan ve ortaya delil diye ortaya atılan konularla, kahve ağzı ile yapılan dedikodularla hakkında bir soruşturma açılmış ve apar topar tutuklanmıştır. Bugüne kadar ortada bir ceset bile yokken cinayetten yargılama olmamıştır. Mahkeme heyetinin bu iddianameyi geri iade etmesini talep etmekle beraber sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra duruşmaya 10 dakika ara verdi. Daha sonra tarafları yeniden duruşma salonuna alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Verilen ara kararda dava dosyasında bulunan 4 bin sayfalık HTS kayıtları dikkate alınarak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Korhan ve Zehra'nın kullandığı GSM hatlarından görüşme yapılıp, yapılmadığının tespitine ve ayrıntılı rapor çıkarılmasına, görüntü kayıtlarına ilişkin dosyaya konulan görüntülerin olay tarihinde hangi saat aralıklarına bakıldığına, başka kayıt olup olmadığının araştırılmasına ve olayda adı geçen aracın bu görüntü alan yerlerle PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına takılıp takılmadığının bakılmasına, varsa böyle bir görüntü saklanılarak mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



ISPARTA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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