Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Direktörü Turgut Kul oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu.

Daha önce Sandıklıspor, Eğirdirspor takımlarını çalıştıran ve Isparta 32 Spor’da da yardımcı antrenörlük yapan Isparta’nın damadı Turgut Kul ile anlaşıldı.

Kul’un yardımcılığını Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören yapacak.

ISPARTA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

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