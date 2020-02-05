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Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Direktörü Turgut Kul oldu

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu.

Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Direktörü Turgut Kul oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu.
Daha önce Sandıklıspor, Eğirdirspor takımlarını çalıştıran ve Isparta 32 Spor’da da yardımcı antrenörlük yapan Isparta’nın damadı Turgut Kul ile anlaşıldı.
Kul’un yardımcılığını Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören yapacak.

ISPARTA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
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  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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