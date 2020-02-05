Isparta’da polisin geçen Ocak ayı içerisinde düzenlediği 34 operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve onlara ait fişekler, 193 şişe kaçak içki ve kaçak içki üretiminde kullanılan madde ve malzemeler ele geçirildiği belirtilirken, aynı ay içinde FETÖ/PDY kapsamında 20 kişiye işlem yapıldığı açıklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, geçen Ocak ayı içinde 34 operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 5607 SKM, 6136 SKM suçlarından ve TCK 158, 197, 204. maddeleri gereğince, 44 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi. Polis, şüphelilerin üst, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 10 adet ruhsatsız tabanca, 13 şarjör, 355 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak, 5 kilogram anason tohumu, 5 litre etil alkol, 3 litre dökme rakı, 193 şişe kaçak içki (rakı, viski, votka) ele geçirildiği öğrenildi.



Ocak ayında FETÖ’den 20 kişiye işlem yapıldı

KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında ayrıca, aynı ay içerisinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği kapsamında 20 şüpheliye adli işlem yapıldığı açıklandı. Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik suçundan toplam 8 şüpheli şahsa işlem yapan ekipler, 3 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte sürücü belgesine de el koydu.



Dolandırıcılık ve sahtecilikten 2 tutuklama

Parada sahtecilik suçundan 1 şüpheli şahsa işlem yapan KOM ekiplerinin Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yakaladığı 2 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, olayla ilgili üçüncü şahıslara ait birçok belge elde edildiği kaydedildi.

ISPARTA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

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