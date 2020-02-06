Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk

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Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Genç KızErkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda final müsabakaları ile birlikte sona erdi. Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, erkeklerde Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

ISPARTA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:50

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