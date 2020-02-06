Isparta ve Burdur'dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Burdur ve Isparta şubelerinin ortak katılımı ile düzenlenen antrenör gelişim seminerinin 1. Ayağı Burdur'da gerçekleştirildi. MAKÜ Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerin sabah oturumunda teorik kurs konuları salonda, öğleden sonraki uygulama bölümü ise Spor Toto Stadyumu'nda tamamlandı.

Kursa Burdur ve Isparta illerinden futbol antrenörlüğü yapan UEFAA ve UEFAB antrenör belgesine sahip yaklaşık 40 antrenör katıldı.

Kursta, SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin, Spor Fizyoloğu Prof. Dr. Hilmi Karatosun, Burdur Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevinç Sütlü ve Beşiktaş futbol takımı eski sporcusu ve Türkiye futbol Federasyonu TUDOR Eğitimcisi Osman Üstünel de eğitimci olarak katıldı.

Seminer Düzenleme Kurulu Akademik Sorumlusu Doç. Dr. Emrah Atay, TÜFAD Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım, TÜFAD Isparta Şube Başkanı Durmuş Türkmen, kursun başarılıyla tamamlandığını, katılımcıların ve eğitimcilerin memnuniyet düzeyinin üst düzeyde olduğunu belirttiler.

ISPARTA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:29

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