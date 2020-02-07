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İçli: “Başkanımız çalışmalarını engellileri de içine alarak yapmış”

İHA

Türkiye Engelli Meclisi, İl Engelli Meclisi Üyeleri için Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimleri başladı. Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Biriminin ev sahipliğinde belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayan eğitimler 2 gün sürecek.

İçli: “Başkanımız çalışmalarını engellileri de içine alarak yapmış”

Türkiye Engelli Meclisi, İl Engelli Meclisi Üyeleri için Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimleri başladı. Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Biriminin ev sahipliğinde belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayan eğitimler 2 gün sürecek.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu Eğitim Faaliyet Koordinatörü Şule Sepin İçli ve İletişimci Selen Doğan tarafından Isparta’daki 24 engelli dernek ve yöneticileri ile üyelerine yönelik verilen eğitimde, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla hayatı kolaylaştırdığı kaydedildi.
Konfederasyon yetkilileri tarafından katılımcılara ilk gün, ‘Yerel Engelli Gündemi ve İhtiyaçlar Analizi’, ‘Sivil Toplum Örgütlerinin En Önemli Araçları: Savunuculuk ve Lobicilik’, ‘Engellilerin İnsan Hakları için İletişim ve Medya’, ‘Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama’ konularında bilgilendirmelerde bulunurken, yine ‘Isparta İl Engelli Meclisi Stratejik PlanıEngelli Hakları Savunuculuğu için Yol Haritası’ ele alındı.
Isparta’da ikamet eden engelliler de Isparta Belediyesinin kendilerine gösterdiği kolaylıklardan dolayı Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Engelliler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hayatlarını kolaylaştıran çalışmalara imza attığını, ilk kez bu kadar duyarlı bir başkanla birlikte olduklarını dile getirirlerken, kendileriyle toplantılar düzenlediğini aktardılar. Engelliler, “İlk defa bizi kucaklayan bir belediye başkanına sahibiz. İstediğimiz hiçbir şeyi geri çevirmiyor” dediler.
Düzenlenen eğitimle ilgili bilgiler veren Türkiye Engelliler Konfederasyonu Eğitim Faaliyetleri Koordinatörü Şule Sepin İçli, Türkiye Engelliler Meclisi Projesine ilişkin bilgiler verdi. İçli, Isparta Belediyesinin engellilere yönelik yaptığı çalışmaları da değerlendirdi. İçli, “Engelli ihtiyaçlarını gözeterek bir etkinlik düzenliyorlar, bize ev sahipliği yapıyorlar. Isparta Belediyesi ve Isparta Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kabartma bir sayfa hazırlamışlar, arka yüzünde de gören yazıyla ilgili bilgiler var. Bu bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda erişebilir bir bina, salon oldukça uygun. Eğitimin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu ortamların da sağlanması gerekiyor. Öyle olunca da insanlar çok daha refah ve mutluluk içerisinde bu eğitimlerden yararlanabiliyorlar. Eğitime katılımcılar da çok ilgili. Bunlar bize enerji verdi” derken yaptıkları tespitlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Belediye Başkanımız engellilerle işbirliği halinde çalışmalar yapmış. Bu çok kıymetli. Kurumda çalışanların bizleri karşılamasından da bu belli. Acıma duygusu ile değil de, hak ekseninden hareketle davranışları vardı. Başkanımız çalışmalarını engellileri de içine alarak yapmış. Bizim ‘biz olmadan bizim için asla’ diye bir sloganımız var. Bence bunu Isparta Belediyesi hayata geçirmiş. İnsan geline ‘burada yaşayabilirim’, ‘burada benim farklı sorunlarım olunca buna çözüm bulacak bir belediye var’ Bu kadar kucaklayıcı bir çalışmayı gittiğim illerde görmedim. Gerçekten çok etkileyici, çok da başarılı buluyorum. Engelliye duyarlı nasıl davranabiliriz, nasıl işbirliği yapabilirizi konuşmaları anlamında gerçekten çok etkileyici. Çok akıllıca işler yapılıyor ve ekip kurarken de sadece engellilerden değil bu konuda ilgili olan, birikimli kişileri bulmuşlar ve ekip oluşturmuşlar”
Diğer taraftan böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı Belediye olarak duydukları memnuniyetini ifade eden Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz de, ‘aramızda engel yok’ sloganı ile yola çıktıklarını dile getirdi. Gökgöz, “Eğitimimizin amacı derneklerimiz arasındaki bağı daha çok güçlendirmek, iletişimi daha iyi sağlayabilmek ve projelere daha fazla önem vermeleri, proje yazımı konusunda destek vermektir. Bu tür eğitimler bizim için de çok önemli. Federasyonumuza da böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e de böyle imkanları engelli arkadaşlarımıza sunduğu için teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Eğitim toplantılarının cuma günkü bölümünde ise, Isparta İl Engelli Meclisi Stratejik Planı kapsamında ‘İlimizde Çocuk, Genç, Kadın ve Yaşlı Engellilerin Özel İhtiyaçları ve Sorunları’nın yanı sıra ‘Fikirlerimiz ve Hayallerimiz için Kaynak Geliştirme’, ‘Hak Temelli İzleme ve Engelli Örgütlerinin Katılımı’, Gönüllülüğe Gönlün Var mı’, ‘Engelli Örgütlenmesinde Gönüllü Yönetimi’ konuları ele alınacak. Program eğitim değerlendirmesi ve teşekkür belgelerinin verilmesi ile son bulacak.

ISPARTA

07 Şubat 2020 Cuma

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