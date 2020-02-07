Jandarmadan FETÖ operasyonu

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması bulunan şüpheli, jandarmanın köyde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde bulunduğu tespit edilen İ.D. isimli şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde düzenlenen operasyonda İ.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ISPARTA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:28

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