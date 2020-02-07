Isparta'da 28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Özellikle yaz döneminde açılan ücretsiz spor okullarından seçilen sporcuların, yaptıkları çalışma ve elde ettikleri başarıyla milli takıma yükselmeleri ayrı bir gurur kaynağı olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de bu yıl önemli dereceler elde eden kentin başarılı sporcuları ise milli takıma bir adım daha yaklaşıyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, farklı branşlarda yeni seçilen milli sporcular ile Türkiye dereceleriyle önümüzdeki dönemde milli takım kadrolarında yer alacak sporcularla bir araya geldi. Ziyarette başarının mimarları antrenör ve beden eğitim öğretmenleri de hazır bulundu. Sporcuları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcularla tek tek sohbet etti.



Gevrek: "Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi"

Ziyarette konuşan İl Müdürü Murat Gevrek, “Kent olarak göğsümüz kabartan bir tablo ile karşı karşıyayız. Isparta'mızın gururu olan gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımız ile geleceğin milli sporcularımızın üstün gayretleri, azim ve inançlarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetiştirilmelerinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere, antrenör ve beden eğitim öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi. Bu konuda katkı sunan başta Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Valimize teşekkür ediyorum” dedi.



Bilge: "Çocuklarımızı spora ne kadar çok yönlendirirsek, sporu sevdirirsek başarı o kadar artıyor"

Ziyarette konuşan Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge ise, “Son dönemde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaptığımız yaz ve kış okulları faaliyetleri ile daha çok çocuğa ulaşmaya başladık. Zaman içerisinde ulaştığımız bu çocuklar kendilerini geliştirerek milli sporcu sayımıza pozitif bir değer katıyor. Çocuklarımızı spora ne kadar çok yönlendirirsek, sporu sevdirirsek başarı o kadar artıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak antrenör ekibimiz çok iyi. Bu ekip birlikteliği ve uygun şartlar bir araya gelince Isparta olarak başarılı bir duruma geldik. Bu başarının elde edilmesinde desteğini her zaman hissettiğimiz İl Müdürümüz Murat Gevrek’e sporcularımız ve antrenörlerimiz adına sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:28

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