Isparta’da kar yağışı etkili oldu

'Babam ve ben'

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Isparta’da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağış kent merkezinde etkili oldu. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri de yollarda ve şehrin farklı noktalarındaki kaldırımlarda kazaların önüne geçmek adına küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Kentte, Kaymakkapı Valilik civarında yer alan heykel ve görseller, kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Halen devam eden yağış Isparta’nın ilçelerinde de etkili olurken, Isparta Belediyesi karla mücadele ekiplerinin şehirde hummalı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

ISPARTA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:28

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