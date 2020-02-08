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Kenan Özer: Alper Ulusoy´u Allah´a havale ediyorum

DHA

Gaziantep FK´lı futbolcu Kenan Özer, maçın son dakikalarında sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili, "Futbol adına üzüldüm. Çünkü son penaltı pozisyonu var benim ile Gökhan Gönül arasında. Gökhan´ın bir müdahalesi var. Hakem yere arttım diye bana direkt sarı kart gösterdi. Hadi bana inanmadın. Gökhan´a inanmadın. VAR var kardeşim. Bu VAR neden var? Ya da bize yok mu? Alper Ulusoy´u Allah´a havale ediyorum" dedi.
Süper Lig´in 21´inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK´yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK futbolcusu Kenan Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3 gollü galibiyetinden dolayı Beşiktaş´ı tebrik eden Kenan Özer, mücadelenin son dakikalarında gördüğü sarı kart için de hakem Alper Ulusoy´u eleştirdi. 
Gökhan Gönül ile maçın son dakikalarında aralarında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu söyleyen Kenan Özer, "Beşiktaş 3 golle kazandı, güzel bir galibiyet aldı. Ama maçtan sonra biraz üzüldüm. Futbol adına üzüldüm. Çünkü son penaltı pozisyonu var benim ile Gökhan Gönül arasında. Gökhan´ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye bana direkt sarı kart gösterdi. Pozisyondan sonra Gökhan´a `Doğruyu söyler misin´ dedim. O da döndü sağ olsun `Hocam benim Kenan´a müdahalem var. Kenan kendini yere atmadı, penaltı´ dedi. Hadi bana inanmadın. Gökhan´a inanmadın. VAR var kardeşim. Bu VAR neden var? Ya da bize yok mu? Her pozisyonda gittin 10 dakika pozisyonu izledin. Yoktan var ettin penaltı verdin. Beşiktaş kazandı eyvallah, hak etti, kazandı. Ona bir şey demiyoruz ki. Ama benim 3 sarı kartım var. O yüzden dokundu bana. Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur. Pozisyon penaltı. Onu vermedin, sarı kart bari verme. Git VAR´a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim? Nedir bu? Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah´a havale ediyorum. Alper Ulusoy mudur, nedir? Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş´ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar. Ama böyle şey bizi üzüyor. Bizim de ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Yoktan yere haftaya cezalı olacağız. O da olur, futbolcular cezalı olur. Ama bu kadar açık, net... 1 saniye bak. VAR´a baksan göreceksin zaten. Ama yok yapacak bir şey. Tekrar Beşiktaş´ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kenan Özer´in açıklamaları

ISPARTA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:52
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