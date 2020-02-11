FETÖ şüphelisi köyde yakalandı

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İstanbul'da FETÖ şüphelisi olarak aranan Ş.Ç. isimli şahıs Isparta'da bir köyde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Isparta İli Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyünde bulunduğu tespit edilen Ş.Ç. isimli şahıs, Isparta İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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