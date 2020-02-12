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Başdeğirmen’den Yalvaçlı kadınlara destek ‘Pazar kurup, kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını ...

İHA

Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şerife Hanım Ekici ve yönetimi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Kadın girişimcileri bir kooperatif çatısı altında toplayıp iş hayatına katılması için kurulan ve bu yönde başarılı çalışmalara imza atan Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi hazırladıkları projeleri ve ortaya koydukları çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı.

Başdeğirmen’den Yalvaçlı kadınlara destek ‘Pazar kurup, kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız’

Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şerife Hanım Ekici ve yönetimi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Kadın girişimcileri bir kooperatif çatısı altında toplayıp iş hayatına katılması için kurulan ve bu yönde başarılı çalışmalara imza atan Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi hazırladıkları projeleri ve ortaya koydukları çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı.
Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şerife Hanım Ekici, 2 ay önce kooperatifleştiklerini söyledi. Ekici, geçen iki aylık süreç içerisinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Kooperatifimizde el sanatları ve Yalvaç yöresel yiyeceklerden oluşan iki farklı alan olacak. Kooperatifimizi kurduk, ilk siparişlerimizi teslim ettik. Bu kapsamda kooperatifimize desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
Isparta Belediye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kadınların her geçen gün üretim ve ticaretin içerisine girdiğini ve bundan da mutlu olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım döneminde de bu konularla ilgili çok sayıda çalışmalar yaptık. Kadınlarımızın desteklenmesi noktasında hükümetimiz, bakanlarımızda çok ciddi kararlar alıyorlar. Hem üretiyorsunuz, hem evlerinize ekonomik katkı sunuyorsunuz. Bu düşüncelerle çok güzel işler ortaya çıkmaya başladı. Isparta’mız bu konuda güzel çalışmalar içerisinde. Gülde, lavantada, ahşapta, deri ve değişik ürünlerde güzel şeyler çıkmaya başladı” derken, gittiği illerde o şehrin tanıtımının yapıldığı figürler olduğunu ancak bunun Isparta’da olmadığını, bugünlerde ise bu eksikliğin giderildiğini söyledi.
Kadınların son zamanlarda çok alanda üretimler yaptığını, girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şu anda görüyorum ki, çok başarılı bir noktaya ulaşıldı. Başka iller ve ülkeler şu anda bizleri kıskanıyorlardır. Sizleri tebrik ediyorum. Sizler yaptığınız çalışmalarla Yalvaç’ta bu güzel eserleri ortaya çıkarmışsınız. Yalvaç deri ile ilgili önde olan bir ilçemiz. Gerek Yalvaç’a gerek Isparta’ya gelen misafirlerimize bunları sunabilmemiz lazım. Isparta Belediyesi olarak kadın üreticilerimiz ile alakalı hazırlıklarımız var. Pazar kurup, kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız. Bunun içerisinde sizlerin de olmasını isteriz. Ekonomimize çok büyük katkılar yaptığınız, istihdam sağladığınız, evinize ekonomik destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Isparta Belediyesi olarak bizlere düşen bir görev olduğu zaman sizlerin yanındayız” görüşlerinde bulundu.
Ziyarette Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi yöneticileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, kadınların yaptıkları başta deri olmak üzere tekstil ve diğer çalışmalarına ilişkin ürünleri tanıttılar.

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