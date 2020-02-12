Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da

İHA

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları 1316 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonundaki müsabakalara 12 kentten, 24 takım, 336 sporcu katılacak.
Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda mücadele edecek. Voleybol grup müsabakaları Pazar günü sona erecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Voleybol heyecanına tüm sporseverleri davet etti. Grup müsabakalarına katılacak il takımları
şu şekilde olacak

Erkeklerde
Adana Halil Çiftçi Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Antalya Özel Alanya Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bursa 15 Çamlıca Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İstanbul Özel Ümraniye Tercih Anadolu Lisesi, İzmir Özel Ege Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ve Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi.

Kızlarda
Adana Ceyhan Borsası Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Afyonkarahisar Bahçeşehir Uğur Anadolu Lisesi, Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Burdur Bucak Anadolu Lisesi, Bursa Özel Tan Anadolu Lisesi, Denizli Merkezefendi Final Akademi Anadolu Lisesi, Eskişehir Özel Şehir Koleji Anadolu Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İzmir Öbek Bayraklı Boğaziçi Anadolu Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi, Kocaeli Yenikent Anadolu Lisesi ve Konya Özel Bil Anadolu Lisesi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC'den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER KKTC'den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
Isparta 32 Spor’dan 2 takviye daha
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’dan 2 takviye daha
Başdeğirmen’den Yalvaçlı kadınlara destek ‘Pazar kurup, kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız’
YEREL HABERLER Başdeğirmen’den Yalvaçlı kadınlara destek ‘Pazar ...
Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti
YEREL HABERLER Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti
Isparta 32 Spor’dan Karaman seferberliği Karaman maçı ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’dan Karaman seferberliği Karaman maçı ...
Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri yapıldı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri yapıldı
Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel’den
YEREL HABERLER Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel’den
U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı
FETÖ şüphelisi köyde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi köyde yakalandı
Erdeğer: " Herkes ihtiyacı kadar ekmek alsın "
YEREL HABERLER Erdeğer: " Herkes ihtiyacı kadar ekmek alsın "
Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu
YEREL HABERLER Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu
Ispartalı Kickboksculardan Türkiye dereceleri
YEREL HABERLER Ispartalı Kickboksculardan Türkiye dereceleri
Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X