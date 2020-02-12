Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları 1316 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonundaki müsabakalara 12 kentten, 24 takım, 336 sporcu katılacak.

Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda mücadele edecek. Voleybol grup müsabakaları Pazar günü sona erecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Voleybol heyecanına tüm sporseverleri davet etti. Grup müsabakalarına katılacak il takımları

şu şekilde olacak



Erkeklerde

Adana Halil Çiftçi Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Antalya Özel Alanya Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bursa 15 Çamlıca Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İstanbul Özel Ümraniye Tercih Anadolu Lisesi, İzmir Özel Ege Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ve Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi.



Kızlarda

Adana Ceyhan Borsası Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Afyonkarahisar Bahçeşehir Uğur Anadolu Lisesi, Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Burdur Bucak Anadolu Lisesi, Bursa Özel Tan Anadolu Lisesi, Denizli Merkezefendi Final Akademi Anadolu Lisesi, Eskişehir Özel Şehir Koleji Anadolu Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İzmir Öbek Bayraklı Boğaziçi Anadolu Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi, Kocaeli Yenikent Anadolu Lisesi ve Konya Özel Bil Anadolu Lisesi.

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