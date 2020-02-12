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KKTC'den gelen karaciğer ile Isparta’da sağlığına kavuştu

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki kadına umut oldu.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde karaciğer nakli yapılan hasta taburcu edildi. KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarından karaciğer grefti, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri organizasyonu ile SDÜ organ nakli ekibi tarafından getirilmişti. Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakli ameliyatı ile Isparta da yaşayan Nazmiye Kınay’a takılmıştı. Hasta 3 haftalık tedavi süreci ardından taburcu edildi.
Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şenol yaptığı açıklamada, “’Siroz’a bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve durumu ağırlaşan hastamızın tek şansı uygun bir karaciğer bulunmasıydı. Ülkemizdeki organ bağışı yetersizliği nedeniyle bekleme listelerinin uzun olması canlı verici arayışına itmişti, fakat uygun verici bulunamadı, tam bu zamanda organ bağışı Kıbrıs’tan geldi ve ekibimizin başarılı operasyonuyla hastamıza nakledildi, hastaya yeni bir hayat yeni bir umut oldu’’ dedi.
Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kınay’ın, organ bağışı sayesinde bu ameliyatı olabildiğini ifade etti. Ameliyat ve tedavi sürecinin normal koşullarda devam ettiğine vurgu yapan Doç.Dr. Sabuncuoğlu, “Yapılan nakil sonrası karaciğer fonksiyonel olarak hemen devreye girdi ve vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşıladı. 3 haftalık günlük takip ve yapılan tetkiklerin ardından Kınay’ı taburcu ettik” dedi. Sabuncuoğlu, "Bundan sonra artık ikinci etap olan evde tedavisi, takibimizde sürerek günden güne eski sağlığına tamamen kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Nazmiye Kınay: "Ne kadar teşekkür etsem az"
Sağlığına kavuşan Nazmiye Tınay ise, "Bağışçılardan Allah razı olsun, operasyonu gerçekleştiren bütün hocalarımızın hepsine teşekkür ederim. Organlarını bağışlayan kişi ve ailesine minnettarım. Onlar bir kişiyi değil, bir ocağı tekrar hayata döndürdüler. Bu düşüncelerimi arayarak da aile fertlerine ilettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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