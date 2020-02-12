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Başkan Tütüncü: 3 kardeşin öldüğü yangındaki ihmal iddiaları kara propaganda

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çıkan ve 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili ortaya atılan ihmal iddiaları üzerine Yalvaç Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü, açıklama yaptı. Başkan Tütüncü, kendilerine ihbar geldikten 1 dakika sonra itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini belirterek, itfaiyenin merdiveni olmadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Tütüncü, bazı kesimlerce kendilerine yönelik kara propaganda yapıldığını öne sürdü. 

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çıkan ve 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili ortaya atılan ihmal iddiaları üzerine Yalvaç Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü, açıklama yaptı. Başkan Tütüncü, kendilerine ihbar geldikten 1 dakika sonra itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini belirterek, itfaiyenin merdiveni olmadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Tütüncü, bazı kesimlerce kendilerine yönelik kara propaganda yapıldığını öne sürdü. 
Yalvaç'ın Salur Mahallesi'nde yaşayan CemileSüleyman Altınbaş çifti, 7 Şubat Cuma saat 08.30 sıralarında, hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin kerpiç evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftin evdeki akrabaları, kendilerini dışarı attı. Acak uyukuda olan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kardeş, yan yana toprağa verildi.
'KARA PROPAGANDA SÜRDÜĞÜ İÇİN AÇIKLAMA GEREĞİ DUYDUM'
Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, 3 kardeşin ölümüyle ilgili ortaya atılan ihmal iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Tütüncü, olayda ihmal olmadığını, bazı kesimlerce haklarında kara propaganda yapıldığını söyledi. Başkan Tütüncü, "Daha cenazelerimizi kaldırmadan kara propagandanın etkisiyle gerek kaymakam bey, gerek ben, gerek jandarma komutanı, gerek emniyet müdürü hemen akabinde hastaneye gittiğimizde, ki 3 çocuğu ölen bir ailenin o anki tepkisi, kamu görevlileri olarak göğüslemek zorundayız. 'Kaymakam ve belediye başkanı dövüldü' şeklinde kara propaganda başlatıldı. Gerginlik sürekli artırıldığı için, olayda aile acısını yaşasın, gündem değişmesin diye cenazeye katılmamam bile başka yerlere çekildi. 15 senelik avukatlık yapan bir kurum amiri olarak da idari ve adli tahkikat bitmeden bu açıklamayı yapmamam gerektiğini bildiğim halde kara propaganda sürdüğü için yapma gereği duydum. Suskunluğumuz Yalvaç Belediyesi'nin suçlamaları kabul etmesi gibi bir anlama geldi" dedi.
'3 DAKİKAYI DOLDURMADAN ARAÇLARIMIZ OLAY YERİNE GİDİYOR'
Olay anını, itfaiye müdürlüğündeki görüntülerle anlatan Başkan Tütüncü, şöyle konuştu:
"Olayın olduğu gün  08.48'de ihbar aldık. Bir dakika dolmadan itfaiye ekibi yola çıktı. Araçlarımızda merdiven olmadığı iddiaları da gerçek dışı. 2 aracımızda da seyyar merdiven vardı. 3 dakikayı doldurmadan araçlarımız olay yerine gidiyor. İlk aracımızı olay yerine gönderdik. Su takviyesi istenince onları da ulaştırdık. İkinci aracımız da 08.51'i görmeden hareket etmiş. Yangının çıktığı Salur Mahallesi'nde yüksek katlı evler olmadığı ve sokaklar dar olduğu için arkadaşlarımız buraya seyyar merdivenle müdahale edilmesi gerektiğini biliyordu. Ve itfaiye araçlarımızda seyyar merdiven vardı. Merdivenli aracı gösterseydik, müdahale en az 20 dakika daha geç olurdu. Çünkü sokakların dar olduğunu biliyoruz. 8 dakika içinde de olay yerine su takviye için üçüncü aracımızı gönderdik. İtfaiye erinin ilk görevi olay yerinde can kaybını önlemektir. Olay yerinde canlı yoksa da yangının bir an önce söndürülmesidir. İtfaiye kıyafetlerimizde de tam tekmil hazır. Belediye başkanı olarak da suçlandım. İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu, 25 yıllık tecrübeli. Diğer personelimiz de tecrübeli ve yıllardır birimimizde çalışmaktadır."
Gözlemledikleri ve ifadelerden anladıkları kadarıyla çocuklarda herhangi bir yanık olmadığını, dumandan zehirlendiklerini düşündüğünü aktaran Başkan Tütüncü, "Bununla ilgili otopsi raporu bizim kurumumuza gelmez. İçeriye girdiklerinde eks olduğunu biliyoruz. Olay yerine ambulans girmesi de söz konusu değil. Olayda evin altında bir düve ve eşeği de çıkartan biziz. İtfaiye tüpünün içinin dolu olup olmadığı her gün kontrol edilir" dedi.
HÜYÜKLÜ BELEDİYE BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI
Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'nün daveti üzerine basın toplantısına katılan Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız da "İtfaiye Amiri Üstün Erdoğdu, olay günü beni aradı. 'Başkanım Salur'da yangın var. Bize su takviye gerek' dedi. Ben de hemen gönderdim. 112'den olayla ilgili ihbar gelmediğini öğrendim. Hemen talimat verdim. Ve aracımız yola çıktı. Tankerden çevirdiğimiz bir itfaiye aracımız var. Aradığında saat 09.10'du Üstün Erdoğdu'nun. Olay yerine giden arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Arkadaşlarımız olay yerine gittiğinde Yalvaç Belediyesi tarafından alevlerin sönmüş olduğunu ve kepçeyle müdahale edildiği öğrendim. Alev çıkmayıp duman çıktığı bilgisini aldım. 10 dakika içerisinde aracımız oradaydı. Yalvaç Belediyesi'nden önce olaya Hüyüklü Belediyesi'nin müdahalesi gerçek dışıdır. Hüyüklü'nün önce gelmesi mümkün değil."
İtfaiye eri Nuri Çoban ise "Olay yerine vardığımda alevlerin çıktığını gördük ve hemen müdahale ettik. Gaz maskesini taktık, içeriye girdik. Girdiğimde çocukların hareketsiz yattığını gördüm. Kepçeyle çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

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