Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gençlik Merkezinde milli sporcularla buluştu. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, Antrenörler ve milli sporcularda hazır bulundu.Vali Seymenoğlu, ulusal ve uluslarararası yarışmalarda derece alan milli sporcuları kutladı.

Sporcuların daha sağlıklı ortamda spor yapması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Vali Seymenoğlu, “Bundan sonra sık sık bir araya gelelim. Sıkıntılarımız varsa masaya yatıralım. Isparta’yı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. 1 numaralı olalım diyeceğiz. Olamazsak da rol model olacağız. Pes etmeyeceğiz. Sıkıntılarınız olduğunda bizleri bunaltın. Bizde sorunları en kısa sürede çözelim” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK’nın birleşmesiyle öğrencilerinin de sorumluluğunun Spor Teşkilatına verildiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “KYK’da kalan öğrencilerimizi de spora kazandıracağız. Sosyal ve sportif etkinlikleri artıracağız. Bununla ilgili de spor tesislerimizin kapılarına sonuna kadar açık. İl. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Isparta ziyaretleri olmuştu. Bu ziyarette “Yüzme bilmeyen kalmasın” projesine dikkat çekti. Müdürümüz Murat Gevrek de bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise aktif sporcu sayısının arttığına dikkat çekerek, Türkiye, Avrupa ve Dünya derecelerinin de gelmeye başladığını söyledi. Tüm tesislerinin sporculara açık olduğunu dile getiren Gevrek, ayrıca spor turizmiyle de ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, tek tek milli sporcularla tanıştı. Vali Seymenoğlu, toplantı sonrasında milli sporcuları ödüllendirdi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.