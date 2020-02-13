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Isparta'da müdürün öğrenciye tekme atması Isparta’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin yüzüne tekme ...

İHA

Isparta'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında 'basit yaralama' suçlamasıyla dava açıldı. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da müdürün öğrenciye tekme atması Isparta’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında ‘basit yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı Müdürün öğrenciye tekme attığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında ‘basit yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün (13) yüzüne tekme atan okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz yıl 12 Kasım tarihinde , Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesinde öğrencilerin katılımıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı hazırlığı yapıldı. Programı öğrencilerden bazıları ayakta bazıları ise oturarak takip etti. Biranda yerinden hareketlenen okul müdürü A.Y, hızlı adımlarla gelip yerde oturan 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'ye tekme attı. Öğle arası evine giden A.Ö, yaşanılanları babasına anlattı.
Baba İsmail Ö. okula gelip, idarecilerle güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Oğluna yapılanları gören baba İsmail Ö, savcılığa okul müdürü hakkında şikayette bulundu.
İfadesine başvurulan müdür A.Y, tatbikat esnasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi ve zarar görebileceklerini düşüncesiyle, anlık bir tepki gösterdiğini anlattı. Müdür A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.
Isparta Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde öğrenci A.Ö.'nün, ön sırada olduğu için dizlerinin üzerine çöktüğü, bu esnada müdür A.Y.'nin gelip, yüzünün sağ tarafına tekme attığı yaşadıklarını ise ailesini anlattığı yer aldı.
A.Ö.'nün sağlık raporunda sağ yanağında sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu kaydedildi.
Okul müdürü A.Y’nin ise iddianamede üzerine atılan suçlamaları kabul etmediği görüldü.
A.Y, ifadesinde, okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğu, olay günü okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını, öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık bir tepki gösterdiğini dile getirdi.
A.Y, öğrencilere geri çekilmelerini gerektiğini söylediğini, bu sırada da ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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