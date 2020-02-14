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80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata bağlıyor

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki semer ustası Osman Durutürk (91), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 6 metrekarelik dükkanında her gün sürdürüyor. Eşinin yaşamını yitirdiğini ve tek yaşadığını belirten Durutürk, "Benim mahallede ben akran 7080 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Elindeki değneğe dayanarak hayata küsen bir adam olmadım. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki semer ustası Osman Durutürk (91), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 6 metrekarelik dükkanında her gün sürdürüyor. Eşinin yaşamını yitirdiğini ve tek yaşadığını belirten Durutürk, "Benim mahallede ben akran 7080 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Elindeki değneğe dayanarak hayata küsen bir adam olmadım. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.
Yaklaşık 80 yıldır, Yalvaç'ta belediyeden kiraladığı 6 metrekarelik dükkanda ele emeğiyle semer üreten Osman Durutürk, makineleşen dünyaya direnerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 6 metrekarelik dükkan içinde bir yanda semer ağaçları, bir yanda semerlere dolgu malzemesi olarak kullandığı kamışlar, bir yanda da tamamlanmış semerleri bulunan Durutürk, el emeğini satacağı müşterisini bekliyor. Osman Durutürk, her sabah dükkanın ön bölümünde boydan boya camla kaplı alanda yere serdiği bir şilte üzerine oturup, semer üretiyor. Yorgun düştüğü zamanlarda yanındaki çay ocağından gelen tavşan kanı çayı içen Durutürk, duvara yaslanıp yoldan geçenleri izleyerek geçmişe daldığını söylüyor.
'ŞİMDİ 2 KİŞİ KALDIK'
Küçük dükkanında yıllardır kiracı olarak mesleğini sürdüren 3 çocuk babası Osman Durutürk, "Hanım öldü, çocukları da yuvadan uçurduk. Şimdi yalnız yaşıyorum. Burası olmasa her gün kahveye gitmekle gün mü geçer? Elindeki değneğe dayanarak hayata küsen bir adam olmadım. Bu olmasa oraya debelenirken buraya debelenirken gidersin. Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.
'NE YAPAYIM, SEVİYORUM'
Doğduğu günden bu yana bu mesleği yaptığını söyleyen Osman Durutürk, "Ne yapayım, seviyorum. Sabah evden çıktığımda dükkana gideceğim diye bir gayem var. Geliyorum sobayı yakıyorum, akşama kadar burada vakit geçiriyorum. Öyle olmasa ben strese girerim" diye konuştu.
Sakinkent (Cittaslow) Yalvaç'ta kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan semerciliği hala ayakta tutmaya çalışan Osman Durutürk, son nefesine kadar bu mesleği yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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