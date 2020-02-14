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Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

İHA

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu 'Özel Eğitim Alt Sınıfı' öğrencileri eski TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in misafiri oldu. Özel öğrenciler ayrıca AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz'ü de ziyaret etti.

Milletvekillerini duygulandıran ziyaret

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri eski TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in misafiri oldu. Özel öğrenciler ayrıca AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz’ü de ziyaret etti.
Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda eğitim gören ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’i makamında ziyaret etti. "Özel Bireyler Sadece Sevgi Bekliyor" projesi kapsamında, ‘Özel olmak hiçbir şey yapamamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil yapabildiklerimiz ile görün’ sloganı ile proje hazırlayan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmen ve öğrencileri, bu kapsamda Meclis’e gittiler. TBMM’de Bilgiç’e bilgiler veren öğretmenler ve en özel öğrenciler, devletin zirve isminden tam destek gördüler.
Proje hakkında Bilgiç’e brifing veren proje yürütücüsü ve Okul Müdürü Ramazan Tezcan, “Projemizle birlikte özel öğrencilerimizin okul içi ve toplumsal yaşamlarında, kişisel ihtiyaçlarını giderme adına çeşitli çalışmalar yaptık. Ayrıca Sosyal ve kültürel faaliyetler ile toplumla kaynaşmalarını sağladık. Değerli öğrencilerimizin el becerileriyle yaptıkları çeşitli ürünleri ve daha önceki yapılan çalışmaları, Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar aracılığıyla duyurduk. Bu ürünlerden elde edilen gelirleri, Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şubesine bağışladık. Bu sayede sosyal sorumluluk duygusunu aşılamayı hedefledik” diyerek Bilgiç’e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz"
Kendisini ziyaret eden 8 öğrenci ve aileleriyle tek tek ilgilenen TBMM Başkan Vekili Bilgiç, meclis bahçesinde bulunan Atatürk heykeli hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Bilgiç, “Sizlerin ihtiyaçları ve mutlu olmanız adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Bilgiç, öğrencilere hediyeler de vererek onların mutluluğuna ortak oldu.
Proje kapsamında Ankara’ya giden IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ‘Özel Eğitim Alt Sınıfı’ öğrencileri daha sonra Isparta Milletvekilleri Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz’ü ziyaret etti. Milletvekillerine projeyi anlatan Okul Müdürü Ramazan Tezcan, her iki isme de brifing verdi. Milletvekilleri çocuklarla özel olarak ilgilenerek sohbet etti. Özel ve Gökgöz, bu özel çocuklarımızın sadece Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman hatırlanmaları gerektiğini ifade ettiler. Çocuklara ve ailelerine yönelik konuşan Milletvekili Özel ve Gökgöz, ‘Kimse bugünkü sağlıklı durumuna bakmasın, yarın hepimiz ne olacağımızı, ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Biz bir bütünüz, bu bütünlüğümüz sayesinde de büyük bir milletiz” dedi.
Ziyaret karşılıklı sohbet ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Isparta’dan TBMM’ye giden çocuklar, kendi el emekleri göz nurları hediyelerini milletvekillerine takdim ettiler. Son olarak öğrenciler TBMM içerisinde kısa bir gezinti yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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