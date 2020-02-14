Öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı

TED Isparta Kolejinde eğitim gören lise öğrencileri ve öğretmenlerine Organ Bağışı ve Önemi konulu farkındalık konferansı düzenlendi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Isparta Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasemin Gedik aracılığıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Ve Doku Nakli Koordinatörü Mehmet Zeki Er, “18 yaşına gelmiş akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir” dedi.

Kalp, Karaciğer, Böbrek, Pankreas, Akciğer, Deri, Kornea, İnce barsak, Kemik, Kas dokusu, Kıkırdak, Tendon, Yüz ve saçlı deri, Ekstremite (kol bacak), üst solunum yolu, üst sindirim yolu gibi organların bağışlanabileceği bilgisini veren Er, “Burada önemli olan iki konu var. Birincisi nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülmekte ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenmektedir. İkincisi ise bağış olmadan organ naklinin mümkün olmayacağıdır. Bu nedenle farkındalık daha da artırılmalı ve gömülmesi gereken bir şey varsa Robert Test’ in dizelerinde olduğu gibi hatalar ve insanlara olan önyargılar gömülmelidir, herkesi organ bağışı konusunda önceden bilgilendirmeliyiz" ifadelerinde bulundu.



"Geleceğimiz bu çocuklar"

Verilen farkındalık semineri sonrası ortaokul ve lise müdürü Fatma Münire Yıldız tarafından organ ve doku nakli koordinatörü Mehmet Zeki Er’e TED Isparta Koleji tarafından Elazığ/Bademli’ de TEMA aracılığı ile bağış yapanlar adına 5 adet fidan dikildiğini gösterir belge takdim edildi. Kendisinin de 12 yıldır organ bağışçısı olduğunu söyleyen Okul Müdürü Yıldız, “Konferans çok faydalı geçti; geleceğimiz bu çocuklar, çocuklarımız sayesinde sorunlarımızın hepsini aşacağız" diye belirtti. Konferans daha sonra öğrenciler ve öğretmenler tarafından sorucevap yapılarak ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Organ Bağışı’nın önemi’ konulu resim sergisi gezilerek tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.