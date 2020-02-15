Isparta'da modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu açıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Nikah merasimleri de aynı anda web üzerinden canlı yayınlanacak, çiftin nikaha gelemeyen yakınları nikahı canlı olarak izleyebilecek" dedi.

Isparta Belediyesi Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu yeni yerinde hizmete girdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 14 Şubat’ta gerçekleştirilen Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu açılışında Rabia Gürsel ve Abdullah Doğan çiftinin de nikahlarını kıydı. Genç çiftlerin nikah şahitliklerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen ve Sevilay Karabulut ile Şeyma Diker yaptı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Evlendirme Memurluğunun Halı Sarayı’nda olduğunu hatırlatarak, “Çok dar ve uygun olmayan bir yerde nikahlar kıyılıyordu. Oradaki çekilen fotoğraflarda nikahtaki gelin ve damadın çocuklarına miras bırakacakları albümlerin içerisinde duracak. Nikah kıyılan çiftlerimize uygun olmadığını düşünerek değiştirilmesi ihtiyacını hissettik. Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız da eski nikah salonuna çıkamıyordu. Bugünkü şartlardaki belediyemize uygun ve yakışan bir durum olmadığını gördüm. Arayışa girdik, buranın bu işe daha uygun olacağına karar verdik. Bahçesi, bekleme yeri, nikah alanıyla burayı belirledik. Buradaki Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü de güzel, daha geniş, bin metrekarelik bir yere taşıdık. Önümüzdeki 10 gün içerisinde oranın da açılışını yapacağız” dedi.



"Gelemeyenler için canlı yayın yapılacak"

Yeni yerde en az 50 misafirin ağırlanabileceğini, çiftlerin nikahlarının daha güzel bir ortamda kıyılabilmesini sağladıklarını belirten Başdeğirmen, web uygulaması ile nikahların canlı yayınlanacağını söyledi. Başdeğirmen, “Çiftlerimizin mutlu günlerine gelemeyen yakınları canlı yayınla bu güzelliği paylaşabilecekler. Belediyemizin bu hizmetinden herhangi bir ücret alınmamaktadır” derken, geçen yıl bin 600 nikahın kıyıldığını aktardı. Başkan Başdeğirmen, yeni açılan yerde sadece nikah kıyıldığını, çiftlerin düğünlerini daha sonra düğün salonlarında yaptıklarını ifade etti.

Evlendirme Memurluğunun yeni yeri için ciddi bir emek verildiğini kaydeden Başdeğirmen, “Bahçesi, görüntüsü, fotoğraf alanlarıyla güzel bir ortam haline geldi. Ayrıca karşıda bulunan eski binamızın da restoresini yaptık. Tarihi evimizin önünde de çiftlerimiz fotoğraflarını çektirebilecek. Görsellik oluşturduk. Buraya gelen vatandaşlarımıza en güzel hizmeti alabilmelerini amaçladık. Burada kıyılan nikahlar kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar versin, mutlulukları daim olsun” diye konuştu.



"En değerli miras ağaç"

Konuşmanın ardından nikahları kıyılacak olan Rabia Gürsel ve Abdullah Doğan çifti ile birlikte açılış kurdelesi kesilirken, nikaha geçildi. Genç çiftin aileleri ve açılışa gelenlerle birlikte nikah salonuna geçilirken, burada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen genç çiftlerin nikahlarını kıydı. Başdeğirmen, “Yüzünüzdeki gülücükler artarak devam etsin” derken, nikah defterine imza atılan kalemi Rabia Gürsel’e hediye etti. Kalemde yer alan ağaç tohumlarını evlerine yakın bir bölgeye dikmelerini isteyen Başdeğirmen, “Geri dönüşümden yapılmış ve nikah defterine imza attığınız bir kalem. Bu tohumları dikmenizi, çıkacak ağaca bir ömür boyu bakmanızı istiyorum. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en değerli miras bu ağaç olacaktır. Çünkü o ağaç sizin nikahınızla yaşıt olacak” dedi.

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