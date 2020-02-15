Isparta'da Evlilik Festivali

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Bu yıl ilki düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali Ispartalılar tarafından büyük beğeni topladı. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 16 Şubat’a kadar açık kalacak festivalin 14 Şubat Cuma akşamı renkli görüntülere sahne oldu.

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivaline 50 firma katılırken, evlenecek çiftler ve evini yenileyecekler Gökkubbe’ye akın etti. 2020 trendlerinin sunulduğu festivalde, cuma günü mizansen nikah töreni düzenlendi. Genç çiftler ve fuar alanını dolduran vatandaşlar dans etti.

Mobilyadan, beyaz eşyaya, gelinlikten, damatlığına, düğün salonuna kadar her türlü imkana ulaşabilen vatandaşlar karşılarında gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mizansen nikah töreninin ardından çiftler sahnede gönüllerince dans etti, oyun havalarına eşlik etti.

Program akşam boyunca stantlar arasındaki koridorlarda halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle son buldu.

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