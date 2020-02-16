Isparta’da rekor seyirci

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor’u 10 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Isparta taraftarı 12 bin kişi kapasiteli Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maçta Süper Lig takımlarını kıskandıracak nitelikte seyirci vardı. Isparta taraftarının 10 bin, Karaman taraftarının da 500 futbolseverin izlediği maçta futbol şöleni üst ligleri kıskandırdı. Maç sonunda ise büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar.

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