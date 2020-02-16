Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu

İHA

Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor’u 10 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, her iki kulübün başkanları, daire müdürleri ve 10 bin dolayında futbolseverler izledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IspartasporKaraman maçını açık tribünden izledi. Oğlu ile birlikte maça gelen Başdeğirmen, taraftarların coşkusuna ortak oldu.
Isparta 32 Spor’un Karaman Belediyespor maçını Hatay Bölgesi hakemlerinden Erhan Kaya, Mete Şeb, Mehmet Zekat Yılmaz ve Ali Taşan yaptı.
Rekor seyircinin izlediği maçta Isparta 32 Spor, karşılaşmanın 30. dakikasında Enes İlhan Yüksel’in golüyle ilk yarıyı 10 önde kapadı. Seyircisinin de desteğini arkasına alan Isparta 32 Spor, 2. Yarıda Volkan, Nurettin, İbrahim, Emre ve Enes İlhan Yüksel ile etkili olmaya çalıştı. Karaman Belediyespor ise golcüsü Burhan Coşkun’la girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç Isparta 32 Spor’un üstünlüğüyle sona erdi.
Isparta 32 Spor, Kestelspor’un da Konya Ereğlispor’a yenilmesiyle puanını 37’ye çıkardı ve zirveye yerleşti. Karaman Belediyespor ise 35 puanda kaldı.
Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, müzik eşliğinde galibiyeti doyasıya çıkardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da rekor seyirci
YEREL HABERLER Isparta’da rekor seyirci
Isparta’da kurtlar sürüye saldırdı: 45 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Isparta’da kurtlar sürüye saldırdı: 45 keçi telef ...
Erzurum'da Isparta rüzgarı
YEREL HABERLER Erzurum'da Isparta rüzgarı
Isparta'da Evlilik Festivali
YEREL HABERLER Isparta'da Evlilik Festivali
Nikaha gelemeyenlere internetten canlı yayın Isparta'da modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Nikaha gelemeyenlere internetten canlı ...
Isparta’da kurtlar keçilere saldırdı 30 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Isparta’da kurtlar keçilere saldırdı 30 keçi telef ...
Ispartalı sultanlar şampiyon U-14 Bölge Şampiyonasında birinci oldular
YEREL HABERLER Ispartalı sultanlar şampiyon U-14 Bölge ...
Turgut Kul: "Şampiyonluk hasretine son vereceğiz"
YEREL HABERLER Turgut Kul: "Şampiyonluk hasretine son vereceğiz"
Öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı
Milletvekillerini duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekillerini duygulandıran ziyaret
Ütünün fişte unutulmasıyla yangın çıktı
YEREL HABERLER Ütünün fişte unutulmasıyla yangın çıktı
80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata bağlıyor
YEREL HABERLER 80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X