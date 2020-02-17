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Isparta CHP’de Yalım Halıcı dönemi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'nci Isparta İl Kongresi Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Seçimler sonunda Yalım Halıcı, 109 oy ile CHP'nin yeni il başkanı oldu.

Isparta CHP’de Yalım Halıcı dönemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37’nci Isparta İl Kongresi Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Seçimler sonunda Yalım Halıcı, 109 oy ile CHP'nin yeni il başkanı oldu.
Mevcut Başkan Ahmet Kürkçü’nün tekrar aday olmadığı kongrede, üç aday başkanlık için yarıştı. İl delegesi olan 213 kişiden 206’sının oy kullandığı seçimlerde Yalım Halıcı 109, İzzet Beydoğan 77 ve Zafer Sağlam ise 20 oy aldı.
Yalım Halıcının Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Atakan Çekinkaya, Beyza Tekedar, Feray Selek, Ferhat Özdemir, Emine Özkök, Gökhan Koçer, Güldalı Yıldız, Halis Bingöl, Hüseyin Güllü, Kadir Yerli, Leyla Güler Kütük, Mehmet Kızıl, Merve Kahraman, Mustafa Ermağan, Mustafa Özata, Nurşen Tayyar, Onur Demirel, Ramazan Demiralay, Şakir Çetin, Tansel Dilaver.
Disiplin Kurulu: Mustafa Dinçtürk, Şemsettin Görür, Burhan Kurt, Ayşe Piroğlu, Cengiz Sakarya, Hamdi Sayımlı, Zübeyde Silleli, Yaşar Yıldız, Ali Zengin.
Kurultay Delegeleri: Ali Arı, Yalım Halıcı, Erdal İnceayan, Osman Kesmen, Emine Özyürek, Vedat Şenol, Beyza Tekedar, Mehmet Murat Yılmaz.
Kongreye CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Burdur Belediye Başkanı Orhun Ercengiz, İYİ Isparta Parti Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti İl Başkanı Özgür Tandoğan, Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Gençay, CHP eski Milletvekili İrfan Bakır, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe örgüt başkanları, belediye başkanları, partililer ve davetliler katıldı.

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