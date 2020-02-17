Ispartalı karateciler final vizesini aldılar

Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmalarında Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı.
Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi. 11 sporcuyla mücadele eden Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı. Derece alan karateciler şu şekilde sıralandı:
1. Tuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altı.
2. Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın
3 Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz
4 Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş
5. Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş
6. Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz
7. Emre Danacı genç bay A 62 kg bronz.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-