Ispartalı karateciler final vizesini aldılar

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Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmalarında Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı.

Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi. 11 sporcuyla mücadele eden Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı. Derece alan karateciler şu şekilde sıralandı:

1. Tuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altı.

2. Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın

3 Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz

4 Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş

5. Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş

6. Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz

7. Emre Danacı genç bay A 62 kg bronz.

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