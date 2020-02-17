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Yazgan: "Isparta Valisi yalnız değildir" Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan : "Karaman ...

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un, ligdeki 19. maçında şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor'u 10 mağlup ettiği maçın ardından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerin açıklamalarına cevap veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, "Karaman Belediye Başkanı, olayları siyasallaştırıyor. Isparta Valimiz yalnız değildir" " dedi.

Yazgan: "Isparta Valisi yalnız değildir" Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan : "Karaman Belediye Başkanı olayları siyasallaştırıyor "

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un, ligdeki 19. maçında şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor’u 10 mağlup ettiği maçın ardından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerin açıklamalarına cevap veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, "Karaman Belediye Başkanı, olayları siyasallaştırıyor. Isparta Valimiz yalnız değildir" " dedi.

Valimiz maçlarda Ispartsapor atkısını bile takmıyor
Isparta 32 Spor Yönetimi olarak Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyespor Yönetimini kınayan Başkan Yazgan," Ligin ilk yarısında 20 Ocak 2019 tarihinde Karaman’da oynanan Karaman BelediyesporIsparta 32 Spor karşılaşmasında yaşananlara gelelim. Bizi o gün protokol tribüne almadılar. Sonra biri gelip, ‘Şurada oturabilirsiniz. Ancak 7 kişiyi geçmeyin’ dedi. Hatta Isparta’nın yayıncı kuruluşunun maçı yayınlamamasına dahi izin vermediler. Ve 2. Yarıda polis zoruyla televizyoncu arkadaşlarımıza yayın yaptırmadılar. Bir su, bir bardak çay bile ikram etmediler. Bunlar ilk yarıda yaşanmıştı.16 Şubat Pazar günü Isparta’da oynanan Isparta 32 SporKaraman Belediyespor maçında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kendisinin tribünlere alınmadığını iddia etmiş, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’nu ve bizleri suçlamış. Belediye Başkanı’nı protokol tribüne oturttuk ve çayda ikram ettik. Kendisi çayı dahi içmedi. Olayları siyasallaştırıp farklı oyunlar içerisine girdi. Karaman Belediyespor sahada kazanamayınca Isparta’mıza geldiği günden bugüne kadar gönülleri fetheden Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu için çirkin bir siyaset güderek hedef göstermeye çalışıyorlar. Isparta olarak sayın valimizin yanındayız. " dedi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun bir devlet adamı olduğunu söyleyen Yazgan şöyle devam etti: " Biz maçlarda kendisine Ispartaspor atkısını takmak istedik. Kendisi rakip takımlara ayıp olmasın diye atkımızı dahi takmayarak ne kadar tarafsız olduğunu da gösterdi. Sayın Valimize ve bizlere karşı yapılan bu kara propagandayı kınıyoruz. Ayrıca maçla ilgili attığımız golün ofsayt olduğunu söylüyorlar. Ve olmayan pozisyonları olmuş gibi gösteriyorlar. Yayıncı kuruluşta hepsi bulunuyor” dedi.

3 puanı masada bırakmayız
Yaşananlarla ilgili başta TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer yetkililere bilgi verdiğini anlatan Başkan Yazgan, “Isparta sahipsiz değildir. Sahaya çıkarak bileğimizin hakkıyla kazandığımız 3 puanları masada bırakacak değiliz. Bu şehir şampiyonluğu baştan sona hak ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu takıma taraftara ve şehre inandık. İnanmaya da devam ediyoruz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız. Kimse endişe etmesin. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün dayanışma günüdür.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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