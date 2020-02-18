Isparta'da aranan 44 şahıs yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 1017 Şubat tarihleri arasında Isparta merkezde aranan 44 şahsı yakalandı.

Aralarında “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplamda 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A. D., “Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan Ç. D., “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 2 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan Ş. T., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. E. Y. “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik Etme” suçundan 5 Yıl, 9 Ay hapis cezası ile aranan S.A.'nın da bulunduğu 44 kişi adli makamlara sevk edildi.

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