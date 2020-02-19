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Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarında 60 bin hedefi Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak

İHA

Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarı 28 Şubat 2020 Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını kitapseverlere açıyor. Bu yıl Milli Mücadele Kahramanı ve Isparta Mebusu Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilecek kitap fuarı 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak.

Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarında 60 bin hedefi Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak

Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarı 28 Şubat 2020 Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını kitapseverlere açıyor. Bu yıl Milli Mücadele Kahramanı ve Isparta Mebusu Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilecek kitap fuarı 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak.
Birbirinden değerli yazalar ve yayınevlerinin katılacağı Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarı için geri sayım devam ediyor. Çocuklara, öğrencilere yönelik de çeşitli aktivite ve sürprizlerin yer alacağı fuar tanıtımı için çocuklar da reklam filminde yer aldı. Şehit Ali Yılmaz Borsa İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, Isparta Belediyesi Meclis Salonunda mizansen meclis toplantısı düzenleyerek, arkadaşlarını, Ispartalıları ve tüm kitapseverleri 28 Şubat’ta açılacak Kitap Fuarına davet etti.

Hedef: 60 bin
Mehmet Emir Ünal’ın belediye meclis başkanlığı koltuğuna oturup, yönettiği meclis toplantısında çocuk meclis üyeleri kitap fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, meclis sıralarında okudukları hikâye kitaplarıyla sosyal mesaj verdi. Meclis Başkanı 3.sınıf öğrencisi Mehmet Emir Ünal’ın yönettiği Belediye Meclisi Toplantısında, temsili Başkan Yardımcısı Salih Eren Yıldırım, düzenlenecek kitap fuarına ilişkin meclise bilgiler verdi. Yıldırım, kitap fuarının her bir gününde 6 bin çocuğu kitapla buluşturacaklarını ve bu yönde çalışmaların yapıldığını söyledi. 10 günün sonunda Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarını en az 60 bin çocuğun ziyaret etmesinin sağlanmış olacağını kaydetti.
Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Mehmet Emir Ünal, “Tüm çocuklarımızın kitap fuarına girmeden önce yazarlarla kısa bir panele katılmasını sağlayıp, çocuklarımıza yazar bilincini aşılayacağız. Çocuklara, öğrencilere yönelik kitaplarda da özel uygun fiyatlar olacak” derken, meclis toplantısı sonunda bugünü kitap okuma günü ilan ettiğini söyledi. Meclis üyesi çocuklar ardından ellerine aldıkları hikâye kitaplarıyla birlikte meclis salonunda okuma saati gerçekleştirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Meclis Salonunda çocuklarla bir araya geldi ve yaptıkları sosyal farkındalık çalışmasından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, bir süre sohbet etti. Mizansen olarak gerçekleştirilen ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çekimler Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, görüntüler kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

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