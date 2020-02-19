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BM iklim değişikliğiyle ilgili olarak dünyanın en büyük anketini başlattı

DHA

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, hükümet ve sivil toplum temsilcileri ile şöhretler ve genç aktivistler, iddialı iklim eylemi konusunda halk ile hükümetler arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlayan Mission 1.5 kampanyasını başlattılar.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, hükümet ve sivil toplum temsilcileri ile şöhretler ve genç aktivistler, iddialı iklim eylemi konusunda halk ile hükümetler arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlayan Mission 1.5 kampanyasını başlattılar.
Mission 1.5, dünyada 20 milyon insana, iklim değişikliğini sınırlamak için hükümetlerinin neler yapmasını istediklerini söyleme fırsatı vermeyi amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı´nın (UNDP) öncülük ettiği kampanya, dünya kamuoyunda okul boykotları ve kitlesel protestolar dahil büyük bir dip dalgası yaratan yurttaşlar ile hükümetler arasındaki kopukluğu gidermeyi umuyor.
Mission 1.5, UNDP ve ortakları tarafından geliştirilen bir çevrimiçi platformdur. İklim eylemi konusunda insanları eğitiyor, insanları hükümetleri ve politika belirleyicileriyle bir araya getiriyor. Küresel sıcaklık artışını 1.5 derece Celsius altında tutmak için derhal eyleme geçmek zorunda olduğumuz için, kampanyanın adı Mission 1.5 olarak seçildi.
UNDP'den yapılan açıklamada, "Kampanya, UNDP´nin yanı sıra oyun geliştirme, iklimbilim ve kamuoyu araştırması uzmanları tarafından geliştirilen internet ve mobil tabanlı video oyunu üzerine kurulu. Oyuncular, iklim hakkında politika belirleyici rolünü oynuyor ve küresel ısınmayı 1.5 derece Celsius altında tutmak için karar vermeye çalışıyorlar" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Oyun sonrasında oyunculardan, benimsenmesini istedikleri temel iklim eylemleri için oy kullanmaları isteniyor. Bu veriler analiz edilecek ve hükümetlere verilecek.
"Bilindiği üzere, hükümetlerin elinde iklim eylemine ilişkin kamuoyu görüşleri hakkında güvenilir bilgi pek yok.
"İklim değişikliği hakkında daha önce yapılan en büyük uluslararası kamuoyu araştırması, 2015 Paris İklim Müzakerelerinden hemen önce yapılmış ve 76 ülkede 10,000 insanın görüşleri alınmıştı.
"Mission 1.5 oyununa www.mission1point5.org sitesinden ulaşılabiliyor ve dünyanın her ülkesinde herkes tarafından oynanabiliyor.
UNDP Türkiye, sektörler ve kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmek suretiyle toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla özel sektör, üniversiteler, STK´lar, belediyeler ve hükümet ile yakın işbirliği halinde çalışıyor."
UNDP Başkanı Achim Steiner şunları söyledi:
"Özel sektörden ve kamudan ortaklarla birlikte, bu kampanya sayesinde, iklim krizi için çözümleri iki yönlü ve yenilikçi biçimde tartışmak için milyonlarca insanı ve hükümetlerini birbiriyle buluşturabilecek ve bu yılın ikinci yarısında Glasgow´da yapılacak COP26 İklim Müzakereleri öncesinde istek düzeyini artırabileceğiz."
İklim kriziyle mücadele için devlet ve devlet dışı aktörler arasında işbirliğinin önemini vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi şunları söyledi:
"İklim değişikliğiyle mücadelede iş dünyası, STK´lar, üniversiteler, belediyeler ve hükümetlerin eylemleri sürekli iletişim, kapsayıcı çözümler ve daha iyi yönetişim modellerine ihtiyaç duyuyor. Kimseyi geride bırakmayan, gelecek nesillerin doğası ve haklarını güvence altına alan çözümler bulmalı ve uygulamalıyız. Mission 1.5, salt küresel sıcaklık artışını 1.5 derece Celsius altında tutmak konusunda değil, aynı zamanda Gelecek 1.5´i şekillendirmek amacıyla eşitsizliklerin giderilmesi hakkında da kamuoyunun sesinin duyulmasına ilişkindir."
 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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