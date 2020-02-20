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Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta’da

İHA

Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Grup müsabakaları 78 Mart 2020 tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonundaki müsabakalara 12 ilden çok sayıda sporcu katılacak. Grup müsabakaları teknik toplantısı 6 Mart 2020 günü Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenecek.

Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta’da

Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Grup müsabakaları 78 Mart 2020 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonundaki müsabakalara 12 ilden çok sayıda sporcu katılacak. Grup müsabakaları teknik toplantısı 6 Mart 2020 günü Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, il müdürlüğü olarak Mart ayı içerisinde de ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, spor turizminin önemine dikkat çekti. Tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet eden Gevrek, dev organizasyonları almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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