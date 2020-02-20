JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti

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Akdeniz’in incisi Isparta’nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi’nde kayak ve sörf yapan 34 kayakçı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezi’nde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri 316 Şubat tarihleri arasında kayak pistlerinde düşme sonucu sakatlık yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan sporculara kar motorlarıyla yardıma koştu.

Bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar güvenli bir şekilde taşınan 34 kayakçı tedavi altına alındı.

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