Isparta 32 Sporlu futbolculara esnaf morali

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grubunun lideri Isparta 32 Spor’da gözler, 23 Şubat Pazar günü Denizli Sarayköyspor’la iç sahada oynanacak maça çevrildi. Pembeyeşilliler, Atatürk Stadı’nda Sarayköyspor maçının provasını yaptı. Yöneticiler ve taraftarların da izlediği çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Çalışmaya arka adalesinde çekme olan golcü futbolcu Volkan Serim dışında tüm futbolcular katıldı.

Ispartalı Esnaf ve futbolsever Hasan Hüseyin Bilgiç tarafından, futbolculara tatlı ikramında bulunuldu. Futbolcular ise zorlu maça tüm sporseverleri davet ettiler. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul, Karaman Belediyespor maçında olduğu gibi tribünleri tıklım tıklım görmek istediklerini belirterek, rekor seyirci beklediklerini dile getirdi.

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