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Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

İHA

Isparta'da Afet Müdahale Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, Çobanisa Köyü merkezli meydana gelen 6.1 şiddetinde deprem ve ardından çıkan yangın canlandırıldı.

Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Isparta’da Afet Müdahale Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, Çobanisa Köyü merkezli meydana gelen 6.1 şiddetinde deprem ve ardından çıkan yangın canlandırıldı.
Isparta Çobanisa Köyünde senaryo gereği deprem sonrası çıkan yangınlara ilişkin gerçekleştirilen yangın tatbikatı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in telsiz anonsu ile başladı. Kısa sürede yangın alanına ulaşan Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına başarılı bir şekilde müdahale etti. Başkan Başdeğirmen ayrıca yine Organize Sanayi Bölgesinde senaryo gereği bir kimyasal üretim fabrikasında çıkan yangına ilişkin de bilgiler aldı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, afet planı gereğince yılda iki kez tatbikat yapılması gerektiğini aksi halde planların dosyalarda kaldığını söyledi. Vali Seymenoğlu, “Yazılı afet planlarını sahada bire bir uygulamamız lazım. Bunun bir örneğini bugün yapıyoruz” dedi.
Isparta Belediyesi itfaiye teşkilatına da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “İtfaiye ekipleri kısa bir süre içerisinde alana geldi, başarılı bir şekilde yangına müdahale ettiler. Köy ortamında cadde yok, sokaklar dar, itfaiyelerin girişçıkışları sorunlu. İtfaiyemiz deprem sonrasında Çobanisa’da çıkan yangına müdahale için buraya geldiklerinde rahat bir şekilde yangın mahalline ulaşabildi. Bunu şundan söylüyorum, diğer köylerimizde köy muhtarlarımızın buna mutlaka dikkat etmesi lazım. Yangın çıkan bir köye itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde ulaşıyorlar, ancak olay mahalline girebilmek için bazen zaman kaybediyorlar. Köy muhtarlarımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın bina yaptırırken mutlaka sokak payını, bugünkü teknolojiyi kullanabilecek, araç gereçlerin giriş çıkışlarını rahat bir şekilde sağlayabilecek ölçülerde yapmaları lazım” şeklinde konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, belediye itfaiye ekiplerinin yangınla birlikte her türlü olaya müdahale ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile 15.kattaki yangına müdahale edebilecek itfaiye aracını Isparta’ya kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şöyle konuştu:
“Aracın içerisindeki bir vatandaşımızı itfaiyemiz çıkartıyor. Ağaçta kalan bir kediyi, çukura düşen bir hayvanı itfaiyemiz kurtarıyor. Boğulma olaylarına karşı dalgıç ekibimiz var, şehrimiz ile birlikte çevre illerimize de destek veriyor. Mevcut itfaiye araçlarımız sepetleriyle 7.kata kadar müdahale edebiliyor. Bunun üzerindeki bir katta bulunan vatandaşımızı balkondan alma imkanımız yok, ancak şehrimizde 15 katlı binamız var. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra ‘size hemen bir araç verelim’ dedi ve şu an imalatına başlandı, haziran ayı sonu itibariyle 42 metrelik 15 kata kadar kullanabileceğimiz Türkiye’de tek örnek olan bir aracımız Isparta’mıza geliyor. İnşallah Allah bunları kullanmayı nasip etmesin ancak bunlar bizim altyapılarımız. Bu araçla komşu illerimize, bölgeye de hizmet verebileceğiz. Otoparklarımız başta olmak üzere itfaiye araçlarımızın giremeyeceği yerlere girecek küçük araçlarımız var. Yeni bir tane daha alarak güçlendirme yapıyoruz. Isparta Belediyesi İtfaiyesi olarak bölgede çok iyi bir altyapıya sahibiz. Yüce Rabbim bu tür şeyleri bizlere yaşatmasın ancak bunlarda bizlerin emniyetini sağlayan çalışmalar” görüşlerinde bulundu.
Senaryo gereği çıkan yangına başarılı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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