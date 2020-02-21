Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanığa 3 müebbet

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, dini nikahla 18 yıl birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ile babası Orhan Aydoğmuş (56) ve muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Duyan (54), 3 kez ömür boyu ile 27 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya'da çiftçilik yapan evli Ramazan Duyan, 18 yıl önce Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak, birlikte yaşamaya başladı. Olaydan bir süre önce yaşanan tartışmalar nedeniyle Asiye Aydoğmuş, Isparta Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'ndeki baba evine döndü. Ramazan Duyan, tüm ısrarlarına rağmen geri dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü köye geldi. Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti. İddiaya göre çift arasında, 'eve dönme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Duyan, olay yerinden ayrıldı. Asiye Aydoğmuş ise telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADI

Muhtar Ayşe Adıgüzel de eşi Ömer Adıgüzel ile babakızın evine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Baba Aydoğmuş yere yığılırken, Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan Muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Ramazan Duyan, evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Duyan, geldiği kamyonetle kaçtı.

Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, Duyan'ı Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü yakınlarında yakaladı. Ramazan Duyan tutuklanırken, Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve Muhtar Ayşe Adıgüzel, Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Hakkında 3 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Duyan'ın yargılanmasına Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Duyan ve avukatı, olayda yaşamını yitiren Asiye ve Orhan Aydoğmuş'un yakınları ile Ayşe Adıgüzel'in eşi ve oğlu, avukatlarıyla katıldı. Son sözü sorulan sanık Ramazan Duyan, "Olaydan çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Ben eşim Asiye'yi çok seven, işi gücü, yaşantısı iyi olan bir adamdım. Şimdi tüm hayatım mahvoldu. Bütün işlerim bozuldu, her şeyim gitti. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım" diyerek, gözyaşı döktü.

Davacı taraflar ise sanığın bilinçli olarak cinayetleri işlediğini belirterek, hak ettiği cezayı almasını istediklerini söylediler.

Mahkeme, tutuklu sanığı, 3 cinayet için 'kasten adam öldürme' suçundan 3 kez ömür boyu hapis ile Ömer Adıgüzel, Bayram ve Emine Aydoğmuş'u öldürmeye teşebbüs suçundan da 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.



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