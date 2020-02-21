Davraz'da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Davraz'da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

İHA

Davraz'da deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta tüm ekipler canla başla seferber oldu.

Davraz'da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

Davraz'da deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta tüm ekipler canla başla seferber oldu.
Isparta'da valilik koordinasyonunda, itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) ekipleri, Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) ekipleri ve Davraz OffRoad Kulübü üyelerinin destekleriyle çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, senaryo gereği merkez üssü Çobanisa köyü olan 6.1 şiddetindeki depremle başladı. Çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde izledi. Depremin hemen ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturularak il genelindeki gerekli koordinasyon sağlandı. Gelen ihbarlar hızla değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depremin merkez üssü olan Çobanisa köyünde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayak merkezine çığ düştü ihbarı
Yangının ardından senaryo gereği Davraz Kayak Merkezi’ne çığ düştüğü ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Burada jandarmaya ait canlı arama köpeği Leo’nun çığ altında kalan kişilerin yerini tespit etmesiyle ekipler tarafından kazazedeleri çıkarma işlemi yapıldı. Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden başarıyla kurtarıldı. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşları ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 80 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

"Planları senaryoyla alanda uyguluyoruz"
Müdahaleyi yerinde izleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yangına kısa sürede müdahale ederek söndüren itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek birer teşekkür belgesi verdiler. Gerçeğine yakın bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat için görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Seymenoğlu, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kağıt üzerinde bulunan afet planlarının sahada uygulanmasının ekiplere tecrübe kazandırdığını söyledi. Seymenoğlu, “Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları bir senaryoyla alanda uyguluyoruz. Planlarımızı alanda uygulamadığımız takdirde eksiklerimizi göremiyoruz. Bunu görebilmek için de böyle büyük bir organizasyon yaptık. Bu organizasyon içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri var. Hepsinin ayrı görevleri var; arama ekipleri ayrı, kurtarma ekipleri ayrı, yardım ekipleri ayrı bunun benzeri birçok ekip oluşturuldu. Şimdi onların alandaki çalışmalarını görmüş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da, deprem ve çığ tatbikatı
YEREL HABERLER Isparta'da, deprem ve çığ tatbikatı
Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu Halıkent Orta Okullu Ceyda’dan Türkiye ikinciliği
YEREL HABERLER Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu Halıkent Orta ...
Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanığa 3 müebbet
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren ...
Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Isparta'da düğün salonlarında maytap yasağı
YEREL HABERLER Isparta'da düğün salonlarında maytap yasağı
Personele borcu olan belediye, hayvanları satışa çıkardı Eğirdir Belediye Başkanı: "Şirket personelimize borcumuz var, bunu inkar etmiyoruz"
YEREL HABERLER Personele borcu olan belediye, hayvanları satışa ...
Isparta 32 Sporlu futbolculara esnaf morali
YEREL HABERLER Isparta 32 Sporlu futbolculara esnaf morali
Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti
YEREL HABERLER Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men ...
JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti
YEREL HABERLER JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti
Isparta’dan Suriye’ye yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Isparta’dan Suriye’ye yardımlar devam ediyor
Türk Kızılay Isparta Şubesi ile Gençlikspor’dan işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Türk Kızılay Isparta Şubesi ile Gençlikspor’dan ...
CHP’de Yalıcı dönemi resmen başladı
YEREL HABERLER CHP’de Yalıcı dönemi resmen başladı
(Özel haber) Bankacılığı bıraktı, kendini spora ve adrenaline verdi
YEREL HABERLER (Özel haber) Bankacılığı bıraktı, kendini spora ve ...
Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta’da
YEREL HABERLER Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta’da
Atatürk Koşusu 1 Mart’ta
YEREL HABERLER Atatürk Koşusu 1 Mart’ta
BM iklim değişikliğiyle ilgili olarak dünyanın en büyük anketini başlattı
YEREL HABERLER BM iklim değişikliğiyle ilgili olarak dünyanın en ...
KYK öğrencilerden yüz güldüren proje Öğrencilerden Şifa Oyuncakları projesi
YEREL HABERLER KYK öğrencilerden yüz güldüren proje Öğrencilerden ...
12 ilin yıldızları Isparta'da ter dökecek
YEREL HABERLER 12 ilin yıldızları Isparta'da ter dökecek
Ispartalı Judocular müsabakalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ispartalı Judocular müsabakalara hazırlanıyor
Yangında vücudu yanan ve dumandan etkilenen Abdurrahman bebek kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yangında vücudu yanan ve dumandan etkilenen ...
Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarında 60 bin hedefi Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarında 60 bin ...
Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak isterken yakalandılar Isparta’da 58 parça tarihi eser yakalandı
YEREL HABERLER Osmanlı, Roma ve Bizans dönemi eserleri satmak ...
Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X