Davraz'da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

Davraz'da deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta tüm ekipler canla başla seferber oldu.

Isparta'da valilik koordinasyonunda, itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) ekipleri, Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) ekipleri ve Davraz OffRoad Kulübü üyelerinin destekleriyle çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, senaryo gereği merkez üssü Çobanisa köyü olan 6.1 şiddetindeki depremle başladı. Çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde izledi. Depremin hemen ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturularak il genelindeki gerekli koordinasyon sağlandı. Gelen ihbarlar hızla değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depremin merkez üssü olan Çobanisa köyünde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.



Kayak merkezine çığ düştü ihbarı

Yangının ardından senaryo gereği Davraz Kayak Merkezi’ne çığ düştüğü ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Burada jandarmaya ait canlı arama köpeği Leo’nun çığ altında kalan kişilerin yerini tespit etmesiyle ekipler tarafından kazazedeleri çıkarma işlemi yapıldı. Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden başarıyla kurtarıldı. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşları ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 80 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.



"Planları senaryoyla alanda uyguluyoruz"

Müdahaleyi yerinde izleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yangına kısa sürede müdahale ederek söndüren itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek birer teşekkür belgesi verdiler. Gerçeğine yakın bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat için görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Seymenoğlu, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kağıt üzerinde bulunan afet planlarının sahada uygulanmasının ekiplere tecrübe kazandırdığını söyledi. Seymenoğlu, “Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları bir senaryoyla alanda uyguluyoruz. Planlarımızı alanda uygulamadığımız takdirde eksiklerimizi göremiyoruz. Bunu görebilmek için de böyle büyük bir organizasyon yaptık. Bu organizasyon içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri var. Hepsinin ayrı görevleri var; arama ekipleri ayrı, kurtarma ekipleri ayrı, yardım ekipleri ayrı bunun benzeri birçok ekip oluşturuldu. Şimdi onların alandaki çalışmalarını görmüş olacağız” dedi.

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