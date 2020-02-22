Isparta'da engellilere özel diş hastanesi

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde engelli bireyler için oluşturulan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi hizmete açıldı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, "Bir ilki gerçekleştirdik ve engelli hastalarımız için Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni hizmete açtık" dedi.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi yanında yapımına 2018 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi, 1 Şubat'ta tedavi hizmetlerine başladı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, engelli bireyler, geriatrik hastalar (yaşlı), diş hekimi koltuğu korkusu olanlar ve çocuk hastalar gibi çok geniş portföyde hastaya hizmet vermeye başlayan hastaneye 72 ilden hasta geldiğini, hastanede yataklı tedavi hizmeti de verildiğini söyledi.

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