EğitimBirSen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, "Biz, kadınların cinsiyetlerinden dolayı yaşadıkları sorunların inkarını ne kadar sorunlu buluyorsak, tüm sorunların cinsiyet temelli olduğu genellemesini de reddediyoruz. Tüm hastalıklar aynı mikropla bulaşmayacağı gibi tüm hastalıklar da tek reçete ile tedavi edilemez" dedi.

Isparta'da EğitimBirSen Kadın Komisyonu'nun düzenlediği buluşma, Isparta öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya EğitimBirSen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, Isparta EğitimBirSen Başkanı Hüseyin Arslan, Isparta EğitimBirSen Kadın Komisyonu Başkanı Halime Çelik, sendika üyeleri ve kadınlar katıldı. Halime Çelik, toplantılara katılan Sıdıka Aydın ve davetlilere teşekkür etti.

Sendika olarak kadınların dayanışmalarından memnun olduklarını kaydeden Arslan, "Eğer bir toplumun kadınları bir davaya sahip çıkmışsa o dava asla sırtı yere gelmeyecektir. Sizler sendikamız için çok değerlisiniz. Sendikamızın her kademesinde görev almanızı istiyor ve başarılı olacağına inanıyorum" dedi.



"Yanlış okuma silsilesi var"

Güller diyarında olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Sıdıka Aydın, kadınların sorunlarının yanlış ele alındığını savundu. Kadın emeğinin kitlesel olarak piyasaya girmesinin dünyayı değiştirdiğini belirten Aydın, “Ortada bir çarpık anlayış, yamuk bakış, yanlış okuma silsilesi var. Ve kadına dair tüm tartışmalar adeta bu gayya kuyusunun içine atılıyor. Ortada kadınların sorunları kadar bu sorunların yanlış ele alınışı var. Biz, kadınların cinsiyetlerinden dolayı yaşadıkları sorunların inkarını ne kadar sorunlu buluyorsak, tüm sorunların cinsiyet temelli olduğu genellemesini de reddediyoruz. Tüm hastalıklar aynı mikropla bulaşmayacağı gibi tüm hastalıklar da tek reçete ile tedavi edilemez. Kadın emeğinin kitlesel olarak piyasaya girmesi dünyayı değiştirdi. Kadın hakları tarihine bakın kapitalizmin ezdiği insanlık onurunu görürüz. Bu emek sömürüsü tarihidir. İşte tam da bu nedenle, kadınların sendikal mücadeledeki yeri hayati, eksikliği telafi edilemezdir. Bu yeni dünyada değerler bile ancak anlık trend topik olur. İmal edilen yeni insanın ertesi güne ilkelerini taşımaya, ne hevesi ne mecali kalır. Sistemin devamı için bir sonraki güne daha çok tüketici olarak uyanmak yeterli” ifadelerini kullandı.

Kadınların hakları için doğru çözüm yolları üretmenin önemine de değinen Aydın, “Biz aile kadın için en tehlikeli yerdir diyenlere, gelin hep beraber aileyi güvenli bir sığınak kılalım. İş aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin aile daha da güçlensin diyoruz. Biz; tarihi kadınların ezilmişliği üzerinden okuyanların ortaya çıkardığı cinsiyetler arası rekabetin yıkıcılığını görüyoruz. Ve diyoruz ki, kadın erkek birbiri ile çatışan değil insanlığı oluşturandır. Rakip değil refiktir. Kadınların sendikal örgütlenme içerisindeki rengi kızıl olursa makbul gerisi malul dedikleri bir zeminde sizinle bir aradılığımız çok kıymetli. Biz sendikacı kadınlar olarak mücadelemizi yürütürken biliyoruz ki alın terinin olmadığı yerde söz hakkı da olmaz. Alın teri dökerek bir sendikacı kadın prototipi de inşa ediyoruz” diye konuştu.

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