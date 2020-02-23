Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor

ISPARTA'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'dan (16) henüz haber alınamadı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.