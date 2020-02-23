Isparta 32 Spor, Sarayköyspor’u 1-0 mağlup etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Denizli Sarayköyspor’u 10 mağlup etti.

Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakayı Hatay Bölgesinden Akif Abdurrahman Borca, Ahmet Fındık, Abdullah Semerci ve Güney Güneylioğlu isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri ve futbolseverler izledi.

Isparta 32 Spor, Nurettin Çakır ve İbrahim Zeytin’le net gol pozisyonlarını harcayınca ilk yarı golsüz sona erdi. Isparta 32 Spor, ileride Emre Bozatlı, Enes İlhan Yüksel, Bulut Akbaş, Nurettin Çakır ve Volkan Serim’le 2. Yarıda etkili olmaya çalıştı.

Isparta 32 Spor, karşılaşmanın 87. dakikasında Volkan Serim’in golüyle rakibini 10 geride bıraktı.

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