50 yıllık demirci ustası: Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak

ISPARTA'da, 51 yıldır sıcak demir ustalığı yapan Ahmet Kökçe (65), çırak olarak yetiştirdiği oğluyla çalışmaya devam ediyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Kökçe, "Bir de yanımda akrabam var, dükkan komşusu. İşte bu kadar kaldık. Biz de bıraktık mı bu işi yapan kalmayacak. Çırak yetişmiyor" dedi.

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